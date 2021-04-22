14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тилль Линдеманн на русском языке спел «Любимый город» Марка Бернеса
Солист немецкой
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В соцсетях появился кавер в исполнении Тилля Линдеманна на знаменитую советскую песню «Любимый город», которую
В новой версии музыкант отклоняться от классики не стал и исполнил песню на русском языке максимально близко к оригиналу.
Никаких комментариев по поводу внезапного трека нет, однако в Сети появилась информация о том, что данная композиция может войти в саундтрек фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев», рассказывающего о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, который бежал из немецкого плена на немецком самолете.
Отметим, что Линдеманн давно испытывает нежные чувства к России и русскому языку. Сам рокер связывал это с тем, что родился и вырос в ГДР, где часто слышал русскую речь.
Песня «Любимый город» впервые прозвучала в исполнении Марка Бернеса в фильме 1939 года «Истребители». В годы Великой Отечественной войны композиция была очень популярна среди фронтовиков.
Екатерина Гура