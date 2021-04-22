Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 апреляМеждународный день Матери-Земли, закладка Бастилии и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
18«Поехали!»
15:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Итальянец 15 лет прогуливал работу и получал зарплату. Он «заработал» полмиллиона евро

Полиция Италии ведет расследование в отношении сотрудника больницы города Катандзаро в Калабрии, который не появлялся на работе в течение 15 лет, но продолжал получать зарплату.

Источник: GETTY IMAGES

Мужчина, чье имя и специальность пока не называются, был зачислен в штат больницы в 2005 году и в том же году перестал приходить на работу. Его жалованье за все эти годы составило 538 тыс. евро. Известно, что он был государственным служащим, а значит, деньги выплачивались ему из бюджета страны.

Новость
Ученые выявили более высокую продуктивность работы из дома

Полиции удалось установить, что он запугивал свою непосредственную начальницу, которая еще в самом начале хотела привлечь его к дисциплинарному взысканию.

Менеджер вскоре уволилась, так и не дав делу ход, а ее преемник не заметил несоответствия между списком сотрудников и фактическим количеством персонала. Не обратил на это внимания и отдел кадров больницы.

Мужчине предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве и злоупотреблении служебным положением.

Под следствием также находятся шесть менеджеров больницы. Они подозреваются в том, что знали о преступной схеме, но по ряду причин потакали ей. Все они находятся под стражей.

Этот случай был раскрыт в рамках более масштабного полицейского расследования в отношении сотрудников государственного сектора Италии. Систематические прогулы госслужащих с сохранением зарплаты и злоупотребление положением — не редкость в этой стране.

Однако полицейские признаются, что с таким масштабным мошенничеством длиной в 15 лет они еще не сталкивались.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Россия объявила о начале отвода войск от границы с Украиной
Исследование: рост цен на продукты может загнать россиян в "ловушку бедн...
МИД Чехии объявил о сокращении дипмиссии России
Рубль резко вырос на фоне заявления об отводе российских войск
Индия установила мировой рекорд по числу случаев COVID за сутки
Турция официально исключена из американской программы F-35
У берегов Сахалина жители ловят селедку руками (видео)
Семилетний мальчик открыл миру редкую картину XVII века
Новости партнеров
Журналист "Коммерсанта" назвал вакцину, которой привился Путин
В Швеции объяснили, зачем Чехия спровоцировала конфликт с Россией
Что заявили на Украине после послания Путина
ФНС заблокировала счета компании Татьяны Навки: подробности
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 306
Отечественный автопром или зарубежный? 89
Бензин 100 80
На днях был день рождения замечательной передачи 62
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Положи начало переменам в стране - пройди опрос
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Опрос для россиян, кому небезразлична судьба России
Gnezdo.ru
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Мама - просто красавица. А посмотри, в кого дочь
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
Чем дополнить нейтральный интерьер
Квартира со скульптурами за 350 млн (фото)
Как выглядит интерьер для молодой семьи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь