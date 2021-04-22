Пандемия в Индии: самый высокий рост числа заболевших в мире и нехватка кислорода
Индия сообщила о 314 835 новых случаях заболевания коронавирусом за минувшие сутки — это самый высокий показатель в мире. Число умерших за тот же период тоже оказалось максимальным и достигло 2104 человек. Страна переживает вторую и более серьезную волну пандемии. При этом в больницах ощущается острая нехватка кислорода. Также растут опасения, что система здравоохранения просто не сможет справиться с ситуацией.
Всего в Индии подтверждено почти 16 миллионов случаев заболевания, что ставит ее на второе место после США с 31,9 млн заболевших в ходе пандемии.
Некоторые страны ввели новые и более жесткие ограничения на авиасообщение с Индией.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что число авиарейсов между двумя странами будет сокращено. Британия внесла Индию в список наиболее опасных стран, ограничив авиасообщение и введя обязательный карантин для всех приезжающих.
Что происходит в индийских больницах?
В больницах страны не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, и некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами. Как выяснила Би-би-си в своем расследовании, лекарства предлагаются по цене в пять раз выше официальной.
По словам заместителя главы администрации Дели Маниша Сисодии, больницы в Дели могут остаться без кислорода к вечеру 22 апреля.
В среду высший суд в Дели публично раскритиковал власти за неспособность разрешить кризис с поставками кислорода в больницы города.
«Это просто смехотворно. Мы хотим знать, что именно делают власти в отношении поставок кислорода по всей стране», — заявили судьи, зачитывая вердикт в ответ на петицию владельца шести частных больниц.
Суд также постановил, что федеральное правительство должно обеспечить бесперебойные доставки кислорода от производителей до больниц по всей стране. Власти ответили, что и так обеспечивают бесперебойные поставки баллонов с кислородом между штатами.
Отдельно в суд обратились и власти округа Дели попросив его помощи, после того, как две столичные больницы заявили, что уже через несколько часов у них закончится кислород.
В прошлом году в Индии были введены общие карантинные меры по всей стране. В этом году каждый штат действует по своему усмотрению.
Дели с прошлых выходных находится в недельном карантине. Открыты только самые необходимые службы — больницы, аптеки и продуктовые магазины.
Власти штата Махараштра, наиболее сильно затронутого пандемией, объявили о новых ограничительных мерах, которые начнут действовать с вечера 22 апреля. Число новых случаев заболеваний в штате резко выросло. Менее жесткие карантинные меры уже были введены 14 апреля.
Махараштра — самый богатый штат Индии, в нем расположен финансовый центр страны — Мумбаи. В нем же зарегистрирована четверть всех случаев заболевания Covid-19 по всей стране.
В Махараштре отмечено и самое высокое количество смертей: 67 468 из 180 000 случаев, подтвержденных по всей стране. Хотя число умерших продолжает расти, уровень смертности остается небольшим.
В штате Уттар Прадеш, в котором число заболеваний тоже быстро растет, высший суд постановил ввести полный карантин в шести наиболее пострадавших районах. Местные власти с решением суда не согласились и оспорили его в Верховном суде.
Индия, страна с населением более чем в миллиард человек, на сегодняшний день использовала лишь 130 миллионов доз вакцины, вакцинация пока что ограничивается работниками здравоохранения, экстренных служб, теми, кто старше 45 лет и всеми, кто страдает от дополнительных хронических болезней.
22 апреля Pfizer заявил, что ведет переговоры с властями Индии о поставках вакцины против Covid-19 по некоммерческой цене.
Ожидается, что с 1 мая вакцина будет доступна для всех старше 18 лет. Но перебои с поставками, которые уже повлияли на программу вакцинации, могут замедлить ее еще больше.
За минувший месяц в Индии число заболевших росло быстрыми темпами. Причин несколько: во-первых меры безопасности соблюдались не слишком строго, во-вторых на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи, на которые собрались миллионы, и наконец потому что появились новые штаммы мутировавшего вируса, в том числе и, так называемый двойной мутант.
По данным Национального института вирусологии, он был обнаружен в 61% проб, взятых в Махараштре.
В числе причин второй волны пандемии критики указывают вялую кампанию вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендрой Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.
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