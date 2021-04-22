Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 апреляМеждународный день Матери-Земли, закладка Бастилии и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
18«Поехали!»
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
21:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пандемия в Индии: самый высокий рост числа заболевших в мире и нехватка кислорода

Индия сообщила о 314 835 новых случаях заболевания коронавирусом за минувшие сутки — это самый высокий показатель в мире. Число умерших за тот же период тоже оказалось максимальным и достигло 2104 человек. Страна переживает вторую и более серьезную волну пандемии. При этом в больницах ощущается острая нехватка кислорода. Также растут опасения, что система здравоохранения просто не сможет справиться с ситуацией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Всего в Индии подтверждено почти 16 миллионов случаев заболевания, что ставит ее на второе место после США с 31,9 млн заболевших в ходе пандемии.

Некоторые страны ввели новые и более жесткие ограничения на авиасообщение с Индией.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что число авиарейсов между двумя странами будет сокращено. Британия внесла Индию в список наиболее опасных стран, ограничив авиасообщение и введя обязательный карантин для всех приезжающих.

Что происходит в индийских больницах?

В больницах страны не хватает коек и кислорода. Больным отказывают, и некоторые семьи обращаются на черный рынок за лекарствами. Как выяснила Би-би-си в своем расследовании, лекарства предлагаются по цене в пять раз выше официальной.

По словам заместителя главы администрации Дели Маниша Сисодии, больницы в Дели могут остаться без кислорода к вечеру 22 апреля.

Источник: BBC News Русская служба

В среду высший суд в Дели публично раскритиковал власти за неспособность разрешить кризис с поставками кислорода в больницы города.

«Это просто смехотворно. Мы хотим знать, что именно делают власти в отношении поставок кислорода по всей стране», — заявили судьи, зачитывая вердикт в ответ на петицию владельца шести частных больниц.

Суд также постановил, что федеральное правительство должно обеспечить бесперебойные доставки кислорода от производителей до больниц по всей стране. Власти ответили, что и так обеспечивают бесперебойные поставки баллонов с кислородом между штатами.

Отдельно в суд обратились и власти округа Дели попросив его помощи, после того, как две столичные больницы заявили, что уже через несколько часов у них закончится кислород.

Как Индия сдерживает распространение эпидемии

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

В прошлом году в Индии были введены общие карантинные меры по всей стране. В этом году каждый штат действует по своему усмотрению.

Дели с прошлых выходных находится в недельном карантине. Открыты только самые необходимые службы — больницы, аптеки и продуктовые магазины.

Власти штата Махараштра, наиболее сильно затронутого пандемией, объявили о новых ограничительных мерах, которые начнут действовать с вечера 22 апреля. Число новых случаев заболеваний в штате резко выросло. Менее жесткие карантинные меры уже были введены 14 апреля.

Махараштра — самый богатый штат Индии, в нем расположен финансовый центр страны — Мумбаи. В нем же зарегистрирована четверть всех случаев заболевания Covid-19 по всей стране.

В Махараштре отмечено и самое высокое количество смертей: 67 468 из 180 000 случаев, подтвержденных по всей стране. Хотя число умерших продолжает расти, уровень смертности остается небольшим.

В штате Уттар Прадеш, в котором число заболеваний тоже быстро растет, высший суд постановил ввести полный карантин в шести наиболее пострадавших районах. Местные власти с решением суда не согласились и оспорили его в Верховном суде.

Как проходит программа вакцинации в Индии?

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

Индия, страна с населением более чем в миллиард человек, на сегодняшний день использовала лишь 130 миллионов доз вакцины, вакцинация пока что ограничивается работниками здравоохранения, экстренных служб, теми, кто старше 45 лет и всеми, кто страдает от дополнительных хронических болезней.

22 апреля Pfizer заявил, что ведет переговоры с властями Индии о поставках вакцины против Covid-19 по некоммерческой цене.

Ожидается, что с 1 мая вакцина будет доступна для всех старше 18 лет. Но перебои с поставками, которые уже повлияли на программу вакцинации, могут замедлить ее еще больше.

Что вызвало вторую волну?

Источник: GETTY IMAGES / BBC News Русская служба

За минувший месяц в Индии число заболевших росло быстрыми темпами. Причин несколько: во-первых меры безопасности соблюдались не слишком строго, во-вторых на этот период пришелся индуистский религиозный праздник Кумбха Мела и праздник Холи, на которые собрались миллионы, и наконец потому что появились новые штаммы мутировавшего вируса, в том числе и, так называемый двойной мутант.

По данным Национального института вирусологии, он был обнаружен в 61% проб, взятых в Махараштре.

В числе причин второй волны пандемии критики указывают вялую кампанию вакцинации, а также нежелание властей переносить выборы. Никто не отменил многочисленные предвыборные митинги, в том числе организованные премьер-министром страны Нарендрой Моди, в штате Западная Бенгалия, где сейчас проходят многоступенчатые выборы.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Чехия потребовала радикально сократить число сотрудников посольства России
Успехи на Марсе: "Индженьюити" совершил второй полет, "Персеверанс" добы...
МИД заявил о «страшном сне» для Чехии из-за высылки дипломатов
Правительство одобрило законопроект о «золотых визах»
Рубль резко вырос на фоне заявления об отводе российских войск
СБУ объявила о задержании «агента ФСБ России»
Путин предложил Зеленскому приехать в Москву «в любое время»
Словакия вышлет трех российских дипломатов
Утвержден гимн России на Олимпиаде в Токио
Hi-Tech
Российские ученые придумали уникальный девайс. Он должен изменить мозг Нужно всего лишь расслабиться
Авто
Топ-10 самых популярных автомобилей среди российских депутатов На сайте Государственной Думы опубликовали сведения о доходах парламентариев (а также их супругов и супруг) за 2020 год. Авто Mail.ru внимательно изучил декларации и составил рейтинг самых популярных авто среди депутатов
Новости партнеров
Опрос для россиян, кому небезразлична судьба России
Выскажи свое мнение прямо сейчас - пройди краткий всероссийский опрос
Положи начало переменам в стране - пройди опрос
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Дети
Фото Натальи Водяновой со старшим сыном произвело фурор в сети Супермодель прилетела в Россию
Леди
Геолог российской шахты стала моделью в 80 лет и прославилась Вдохновляющая история!
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
Чем дополнить нейтральный интерьер
Квартира со скульптурами за 350 млн (фото)
Как выглядит интерьер для молодой семьи
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь