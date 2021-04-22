Туроператоры ожидают открытия чартеров в Египет во второй половине мая

«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего — вторая половина мая», — сказала Ломидзе в ходе онлайн-конференции (цитата по ТАСС).
О скором открытии чартеров на египетские курорты 20 апреля заявил российский МИД. Как сообщалось, полеты могут возобновить в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Российские авиакомпании с 2018 года могут летать только в Каир.
После крушения самолета A321 «Когалымавиа» в 2015 году авиасообщение между двумя странами отсутствовало полностью. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, если власти официально снимут запрет. О готовности направить рейсы на курорты Египта сообщили Azur Air и Nordwind.