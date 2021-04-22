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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Туроператоры ожидают открытия чартеров в Египет во второй половине мая

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сказала, что чартерные рейсы на курорты Египта могут возобновить во второй половине мая. По ее предположениям, в период майских праздников они еще не будут доступны.

Источник: AP 2020

«Как никогда российский рынок, российские туристы близки к официальному объявлению даты открытия прямого авиасообщения с курортами Египта. По нашей информации, предварительной, эта дата вряд ли придется на майские праздники. Скорее всего — вторая половина мая», — сказала Ломидзе в ходе онлайн-конференции (цитата по ТАСС).

О скором открытии чартеров на египетские курорты 20 апреля заявил российский МИД. Как сообщалось, полеты могут возобновить в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Российские авиакомпании с 2018 года могут летать только в Каир.

После крушения самолета A321 «Когалымавиа» в 2015 году авиасообщение между двумя странами отсутствовало полностью. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, если власти официально снимут запрет. О готовности направить рейсы на курорты Египта сообщили Azur Air и Nordwind.

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