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20:41 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Коту обустроили собственную комнату с личным телевизором. Что? Да!

Тот случай, когда кот действительно полноценный член семьи.

У пользователя Twitter с ником CinnamonBear9 живет черно-белый кот, которому завидуют многие люди. Дело в том, что с недавних пор у кота есть отдельная комната с собственной мебелью и даже мини-телевизором. Смотрите сами!

«В эти выходные мы закончили обустраивать комнату для нашего кота. Он приходит туда вздремнуть и понаблюдать за птицами на YouTube», — поделился хозяин питомца.

Сам же кот, кажется, в полном восторге, ведь теперь у него есть просто все: кровать, стул, коврик, люстра, игрушки и картина на стене. Милота!

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

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