20:41 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Коту обустроили собственную комнату с личным телевизором. Что? Да!
Тот случай, когда кот действительно полноценный член семьи.
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У пользователя Twitter с ником CinnamonBear9 живет
«В эти выходные мы закончили обустраивать комнату для нашего кота. Он приходит туда вздремнуть и понаблюдать за птицами на YouTube», — поделился хозяин питомца.
Сам же кот, кажется, в полном восторге, ведь теперь у него есть просто все: кровать, стул, коврик, люстра, игрушки и картина на стене. Милота!
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