Грета Тунберг призвала мир отказаться от ископаемого топлива

«Сегодня 2021 год. И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги — является позором», — сказала она.
«Простой и неудобный факт состоит в том, что если мы хотим выполнить наши обязательства по Парижскому соглашению, мы должны отменить дотации на ископаемое топливо. Или вы это сделаете, или вам придется объяснять вашим детям и всем, кого это больше всего касается, почему вы отказываетесь от цели [удержать глобальное потепление в пределах] 1,5 градуса [по сравнению с доиндустриальной эпохой], даже не попытавшись что-то сделать», — утверждала Тунберг.
Она подчеркнула, что, с одной стороны, эксперты согласны в том, что поставленные странами в области климата цели недостаточны, с другой — инициативы политиков основываются на оптимистичных прогнозах по поводу технического прогресса, при том что часть выбросов [парниковых газов в атмосферу] не учитывается.
«Мы можем кого-то обмануть, даже самих себя, но мы никогда не обманем природу и физику», — отметила активистка.
Она также обвинила политиков в игнорировании климатического кризиса.
«Я знаю, что я не тот человек, который должен задавать здесь вопросы (в ходе слушаний конгрессмены задают вопросы приглашенным на заседание — прим. ТАСС), но есть кое-что, что меня действительно интересует: как долго, как вам кажется, людям, как вы, находящимся у власти, будет сходить это с рук? Как долго вы, как вам кажется, сможете продолжать игнорировать климатический кризис? <…> Это сходит вам с рук сейчас, но рано или поздно люди поймут, что вы делали все это время» — сказала Тунберг.
«У вас все еще есть время, чтобы поступить правильно и спасти свое наследие. Но этот период времени не будет длиться вечно», — добавила она. «Мы, представители молодежи, — те люди, которые будут писать о вас в книгах по истории. Мы те, кому предстоит решать, как вас запомнят. Так что мой вам совет — выбирайте с умом», — подытожила активистка.
Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели в 1850—1900 гг.).