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00:36 (мск), источник: РБК

ФСО оказалась лидером рейтинга конкурентных закупок

Аналитики портала «Госрасходы» (проект Счетной палаты) составили рейтинг конкурентности госзакупок среди органов власти по итогам 2020 года (результаты есть у РБК). ФСО, как и годом ранее, возглавила рейтинг ведомств по сумме конкурентных закупок, в первую тройку также вошли Росрыболовство и ФТС. Среди регионов лидерами по конкурентоспособности стали Мурманская, Липецкая и Ульяновская области.

Источник: РИА "Новости"

По данным экспертов, среди ведомств по сумме конкурентных закупок, как и годом ранее, лидирует Федеральная служба охраны (ФСО) — у нее максимальный индекс конкурентности, который составил 100 пунктов. Следом идут Росрыболовство (63,9 пункта), Федеральная таможенная служба (58,2), Минюст (52,5) и Ростехнадзор (51,5).

Максимальный рейтинг по количеству госзакупок получило Минобрнауки. На втором месте оказалось Росимущество (78,7), на третьем — Росздравнадзор (67,8). В первую пятерку также вошли Росрезерв (67,7) и Росрыболовство (66,2).

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Эксперты при составлении рейтинга рассчитали отношение числа конкурентных закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов к общему числу закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов. Этот показатель определяется для каждого уровня конкурентности (четыре—шесть, семь—девять, десять и более участников закупки). Индекс конкурентности закупок рассчитывался как среднее арифметическое от значений показателей конкурентности за 2014−2019 годы.

Аналитики подготовили такой же рейтинг для регионов. По данным экспертов, Мурманская область стала лидером по конкурентоспособности государственных закупок за период с 2014 по 2020 год по критерию «суммы конкурентных закупок». Ее индекс составил 90,7 пункта из 100. Следом идут Липецкая и Ульяновская области (по 89 пунктов). Самый низкий уровень конкурентоспособности госзакупок по суммам конкурентных заявок выявили в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне.

По критерию «количество конкурентных закупок» лидируют Санкт-Петербург, Липецкая область, Москва, Крым и Пермский край, замыкают список Калмыкия, Дагестан и Чечня.

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