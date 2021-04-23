ФСО оказалась лидером рейтинга конкурентных закупок

По данным экспертов, среди ведомств по сумме конкурентных закупок, как и годом ранее, лидирует Федеральная служба охраны (ФСО) — у нее максимальный индекс конкурентности, который составил 100 пунктов. Следом идут Росрыболовство (63,9 пункта), Федеральная таможенная служба (58,2), Минюст (52,5) и Ростехнадзор (51,5).
Максимальный рейтинг по количеству госзакупок получило Минобрнауки. На втором месте оказалось Росимущество (78,7), на третьем — Росздравнадзор (67,8). В первую пятерку также вошли Росрезерв (67,7) и Росрыболовство (66,2).
Эксперты при составлении рейтинга рассчитали отношение числа конкурентных закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов к общему числу закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов. Этот показатель определяется для каждого уровня конкурентности (четыре—шесть, семь—девять, десять и более участников закупки). Индекс конкурентности закупок рассчитывался как среднее арифметическое от значений показателей конкурентности за 2014−2019 годы.
Аналитики подготовили такой же рейтинг для регионов. По данным экспертов, Мурманская область стала лидером по конкурентоспособности государственных закупок за период с 2014 по 2020 год по критерию «суммы конкурентных закупок». Ее индекс составил 90,7 пункта из 100. Следом идут Липецкая и Ульяновская области (по 89 пунктов). Самый низкий уровень конкурентоспособности госзакупок по суммам конкурентных заявок выявили в Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чечне.
По критерию «количество конкурентных закупок» лидируют Санкт-Петербург, Липецкая область, Москва, Крым и Пермский край, замыкают список Калмыкия, Дагестан и Чечня.