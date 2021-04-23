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01:00 (мск), источник: Известия

Юг России ждет рекордного турпотока в 2021 году

Юг России фиксирует рост спроса на отдых среди россиян и надеется на рекордные показатели по сравнению с прошлыми годами, сообщили «Известиям» в профильных ведомствах регионов. В частности, в Краснодарском крае отметили, что за январь-март приняли на 15% больше туристов, чем за аналогичный период 2020-го.

Источник: Известия

«В прошлом году за три летних месяца курорты Краснодарского края приняли более 6,2 млн туристов. В сезоне 2021-го мы можем ожидать увеличение. С учетом мнения туроператоров и отельеров, мы прогнозируем, что в этом году с мая по сентябрь курорты нашего региона примут более 10 млн гостей», — добавили в краснодарском ведомстве.

Там также отметили, что регион готов принимать туристов со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. В Крыму же пообещали постараться обеспечить потребности всех желающих.

«Количество туристов, которые отдохнули на полуострове с начала года, уже на 20% превышает показатели 2019-го, который признан рекордным за весь постсоветский период. В 2020 году было 6,3 млн туристов, это более чем 1 млн меньше по отношению к 2019 году, когда в Крыму было 7,4 млн туристов. Всплеска мы пока не ощутили, но некоторое увеличение турпотока будет», — сообщили «Известиям» в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Оптимистично настроены на летний сезон и в Ростовской области, где подчеркнули, что с учетом нестабильной обстановки с коронавирусом прогнозировать показатели на 2021-й пока не представляется возможным, однако привели позитивную статистику по началу этого года. Спрос на отдых в регионе по сравнению с допандемийным периодом увеличился на 15%, сообщили «Известиям» в министерстве экономического развития Ростовской области. В минтуризма и оздоровительных курортов Ставропольского края рассказали, что за последний месяц число бронирований выросло на 50%.

В АТОР «Известиям» рассказали о том, что россияне переориентируются на российские курорты, и это приведет к повышенному спросу на гостиницы уровня от 3 до 5 звезд, которых на всех не хватит.

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