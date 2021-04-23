Компьютерным играм в русскую историю и культуру предложен госфонд

Как выяснил «Ъ», в последнюю редакцию так называемого второго пакета мер поддержки IT-отрасли (есть у «Ъ») вошло предложение по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов (компьютерные, мобильные и онлайн-игры), популяризующих русскую культуру и историю.
Предложения по созданию фонда к ноябрю должны представить Минцифры, Минкульт и Минфин. В Минцифры говорят, что меру предложили участники рынка и рассматриваются разные модели финансирования. В Минкульте и Минфине «Ъ» не ответили.
План мероприятий для «создания дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий» разработан по поручению вице-премьера Дмитрий Чернышенко от 5 ноября 2020 года. О том, что Минцифры внесло документ в правительство, глава министерства Максут Шадаев сообщал 7 апреля. В аппарате Дмитрия Чернышенко на запрос не ответили.
Один из собеседников «Ъ» утверждает, что Фонд игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта (софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе), механизм отбора проектов «прорабатывается».
По словам двух источников «Ъ», идею продвигали Mail.ru Group и «Яндекс» (там «Ъ» не ответили). Еще один собеседник «Ъ» говорит, что ее активно поддерживает Администрация президента. «Госфинансирование — механизм снижения рисков частных инвесторов. Фонд он может поддерживать студии, финансируя разработку игр и стимулируя приток инвестиций», — уточняет источник «Ъ», знакомый с предложением.
О планах создать Фонд российского онлайн-контента, который бы поддерживал создателей видеоконтента и игр по аналогии с Фондом кино, 16 марта писал РБК. Но в документе фонд остался только для игрового рынка. Создатели отечественного видеоконтента вместо фонда могли бы получить, например, снижение до 10% НДС на производство, отмечает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
По оценкам Mail.ru Group, траты российских пользователей на игры существенно выросли в 2020 году — на 38%, до 163,4 млрд руб.
Наиболее быстрый рост продолжает показывать сегмент мобильных игр (67,1 млрд руб.), но в деньгах крупнейшим пока остается сегмент компьютерных игр (81,9 млрд руб.). Остальное приходится на консольные игры — 14,4 млрд руб.
Фонд поддержки разработчиков игр вряд ли жизненно необходим для рынка, но при правильной реализации инициатива может быть полезной, считает глава WN Media Group Павел Ряйкконен. Более насущной проблемой для отрасли игр остается НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках, отмечает он: «Стоимость привлечения зарубежной аудитории увеличивается на этот самый НДС, и в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога».
Индустрия давно говорила чиновникам, что деньги — это последнее, что ей требуется, говорит основатель порталов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев.
«Идея с созданием фонда — скорее, попытка подвести популяризацию русской истории и культуры под уже сформированную индустрию», — полагает он. И это, по мнению эксперта, сопряжено с массой рисков: «Российские разработчики игр в первую очередь ориентируются на глобальный рынок, в который такой контент имеет шанс не зайти». Гаджи Махтиев не ожидает массового спроса на господдержку.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что конечным интересантом инициативы будет Mail.ru Group.
По мнению эксперта, на субсидии могли бы претендовать проекты по мотивам, например, Великой Отечественной войны или других важных событий из истории. В этом контексте, указывает эксперт, было бы оправдано в качестве целевой аудитории выбрать школьников, а в качестве формата — различные стратегии на строительство государства. По словам собеседника «Ъ» в игровой индустрии, подобных проектов сейчас на рынке нет, нет их и в арсенале Mail.ru Group и «Яндекса». При этом стоимость разработки качественной сюжетной игры в России может, по его словам, составлять $5−10 млн.
Дмитрий Шестоперов, Никита Королев
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