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01:47 (мск), источник: Известия

Россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов

В рамках внесудебной процедуры банкротства, запущенной осенью прошлого года, россиянам спишут 1,15 млрд рублей. Об этом «Известиям» рассказали в проекте «Федресурс». Всего по состоянию на вторую декаду апреля упрощенную практику избавления от долгов проходят 3,3 тыс. граждан из 9,4 тыс. обратившихся. Остальные 6,1 тыс. заявителей получили отказ.

Источник: Известия

На сегодня процедура банкротства уже завершена в отношении 612 человек, в совокупности им списали почти 214 млн рублей, сообщил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По оценкам опрошенных экспертов, процедура слабо реализуется. Тогда как емкость рынка достаточно «глубокая», если учесть, что количество граждан, формально подпадающих под упрощённый механизм, превышает 3 млн, отмечают специалисты.

Граждане недостаточно активно используют механизм внесудебного банкротства, так как — это принципиально новый институт в российском законодательстве, пояснил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов. К тому же только в марте стали появляться первые завершенные процедуры, что может быть примером для россиян, настороженно относящихся к практике, в том числе и из-за недостаточного информирования о ее возможностях и последствиях, подчеркнул он.

В крупных кредитных организациях пока не фиксируют большого количества банкротств среди своих клиентов.

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