05:22 (мск), источник: ТАСС
В Токио и еще трех префектурах Японии вновь введут режим ЧС до 11 мая
ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Японии намереваются вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС)
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По его словам, режим ЧС продлится с 25 апреля по 11 мая. «Как и весной прошлого года, мы попросим граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней на то необходимости», — отметил министр, подчеркнув, что жесткие меры необходимы, чтобы справиться с распространением мутировавших штаммов коронавируса.
Нисимура также отметил, что в рамках этого режима ЧС власти попросят владельцев питейных заведений, а также крупных универмагов приостановить их работу, а также запретят проведение мероприятий с участием зрителей. Автобусы и железные дороги в будние дни будут завершать движение раньше, а по выходным планируется сократить число рейсов общественного транспорта.
Японские власти вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января. Дольше всего (до 22 марта) он продлился в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама, Тиба. Однако практически сразу после его отмены рост числа новых случаев заражения коронавирусом возобновился. По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 553 тыс., более 9,8 тыс. человек умерли.