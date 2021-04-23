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02:20 (мск), источник: Известия

В АЕБ опасаются торговых войн из-за разночтений при реализации углеродного налога

Несогласованность подходов при введении транграничного углеродного налога разными странами чревата новыми торговыми войнами. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил председатель энергетического комитета и координационной группы «Зеленая инициатива» Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферленги.

Источник: Известия

«Большое опасение с введением трансграничного углеродного регулирования связано с тем, что не только ЕС, но и США, а впоследствии и другие страны, начинают задумываться о собственном законодательстве в этой сфере. При отсутствии единого подхода это может привести к новым торговым войнам», — подчеркнул он.

В настоящее время Евросоюз ведет работу над внедрением углеродного налога на импортную продукцию, выпущенную с большими выбросами парниковых газов.

Он может затронуть около 40% российского экспорта. По оценкам аудиторов из KPMG, при введении этого налога только на прямые выбросы парниковых газов, нагрузка для российских экспортеров составит €33,3 млрд в 2025—2030 годах.

«Ни в России, ни в любой другой стране мира никто не любит новые налоги — это понятно. При этом, важно понимать, что это регулирование не направлено против компаний одного государства», — признал Эрнесто Ферленги.

По его словам, сегодня страны «большой двадцатки» ответственны за производство 80% мировых выбросов ПГ, и новый налог станет проблемой исключительно для тех компаний, которые не уделяют внимания своему углеродному следу. При этом эксперт подчеркнул, что на фоне возрастающего внимания России к экологии и «зеленому развитию» европейское трансграничное углеродное законодательство будет импульсом для трансформации производства в РФ.

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