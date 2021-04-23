В ВШЭ назвали риски проекта по строительству 25 новых мусоросжигающих заводов

По оценке экологов, ежемесячная дополнительная плата за вывоз отходов в регионах, где планируется построить новые МСЗ, может составить в среднем от 330 до 957 рублей с человека в год (от 27 до 80 рублей в месяц).
«При среднем действующем сейчас в стране тарифе за услугу по обращению с ТКО в размере 90 рублей в месяц с человека, или 1080 рублей в год, повышение будет достаточно существенным — от 31% до 87%», — указали эксперты в докладе.
Проект строительства 25 МСЗ разработали компания «РТ-Инвест» (дочерняя структура «Ростеха»), «Росатом» и ВЭБ. РФ. Заводы позволят закрыть 46 действующих мусорных полигонов, где сейчас складируют отходы, а также предотвратить создание 80 новых свалок в черте крупных агломераций и курортных территорий, пояснили в «РТ-Инвесте».
В 2016 году в России был утвержден федеральный проект «Чистая страна», в рамках которого до 2025 года в стране должно быть резко сокращено число свалок и полигонов.
В «РТ-Инвест» отметили некорректность расчетов экологов и со ссылкой на анализ ФАС и Минпромторга отметили, что тарифы для населения не вырастут. При этом строительство МСЗ позволит забыть о мусорных полигонах на территориях проживания 80% граждан страны уже к 2030 году, оценили в «Ростехе».