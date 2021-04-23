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11:05 (мск), источник: Life.ru

В ФНС рассказали, как будут упрощённо оформлять налоговые вычеты

Теперь россиянам не понадобится собирать документы и посещать инспекцию — всё можно будет сделать онлайн за короткий срок.

Источник: РИА "Новости"

Уже с 21 мая россияне смогут в упрощённом порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) «Российской газете».

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Как уточняет издание, вычет можно будет оформить автоматически, без сбора документов и посещения налоговой инспекции. Для этого гражданам нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Проверку будут проводить в течение месяца вместо трёх, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо 30.

В налоговой службе уточнили также, что на возможность получения вычета в упрощённом порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по итогам двадцатидневной проверки полученных от банка сведений. Налогоплательщики получат специальное сообщение об этом в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не требуется.

«Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога», — подчеркнули в ФНС.

Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощённом порядке, россиянам необходимо обратиться в банк, с которым заключён договор на приобретение имущества или на ведение ИИС. Перечень банков-участников будет пополняться в специальном разделе на сайте ФНС.

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