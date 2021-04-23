Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
11Пожар на «Невской мануфактуре»
11:52 (мск), источник: Известия

Специалист рассказал об ограничениях для владельцев газовых плит

Владельцам газовых плит необходимо вызывать специалистов при подключении и отключении любого газового оборудования, а также в случае перепланировки помещений, где оно находится, самому менять конструкцию газовых приборов или их ремонтировать категорически запрещается.

Источник: Известия

Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По его словам, также в помещениях с газовым оборудованием нельзя менять устройство вентиляционных систем или закрывать вентиляционные каналы.

Новость
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах

«Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо», — отметил эксперт.

Заклеивать или замуровывать вентиляционные каналы, а также карманы и люки для чистки дымоходов тоже запрещено.

«Если вы уверены, что канал нерабочий и хотите его ликвидировать, следует обратиться в районную администрацию. Лучше несколько раз перестраховаться, чем допустить трагедию», — сказал специалист.

По мнению Минко, систему безопасности в газовой сфере необходимо усиливать, а штрафы за нарушения — ужесточать. Он добавил, что также необходимо повышать доступность газовых служб и делать горячие линии, через которые люди могут пожаловаться на некачественную работу исполнителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Понять и списать: россияне без суда избавятся от 1,1 млрд рублей долгов
Поправить крылья: «Аэрофлот» планирует разместить облигации
Медведев заявил о возвращении холодной войны между Россией и США
Индия обновила рекорды по заражениям и смертности от COVID
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Майские праздники могут продлить: кому и как оплатят работу
Нейросеть раскрыла одну из загадок свитков Мертвого моря
«Аэрофлот» прокомментировал продажу лоукостера «Победа»
Gnezdo.ru
Дождались: выплаты по 10 тыс. руб. уже назначены
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
Кремль прояснил вопрос увеличения выходных на майских праздниках
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 330
Послание Президента... 153
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 113
Бензин 100 81
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 1106
Картинки, вторник. 672
Кто пролетел с Турцией 582
Вторник, картинки. Апрель 510
Леди
Арзамасова в образе роковой красотки стала неузнаваема Звезда «Папиных дочек» преобразилась
Новости партнеров
Принят новый закон: как государство будет наказывать тунеядцев
Прогнозы удручают. Эксперты предсказывают провал КПРФ на выборах в Госдуму
Вирусное видео: собаки заставили до слез смеяться пользователей Сети
5-тонные слонихи схватились в драке и едва не раздавили зрителей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь