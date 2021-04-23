Специалист рассказал об ограничениях для владельцев газовых плит

Об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.
По его словам, также в помещениях с газовым оборудованием нельзя менять устройство вентиляционных систем или закрывать вентиляционные каналы.
«Вызов газовой службы для замены плиты — редкость. Итог мы все видим — в стране периодически происходят ЧП. Эта проблема, действительно, серьезная — менять газовое оборудование без газовой службы недопустимо», — отметил эксперт.
Заклеивать или замуровывать вентиляционные каналы, а также карманы и люки для чистки дымоходов тоже запрещено.
«Если вы уверены, что канал нерабочий и хотите его ликвидировать, следует обратиться в районную администрацию. Лучше несколько раз перестраховаться, чем допустить трагедию», — сказал специалист.
По мнению Минко, систему безопасности в газовой сфере необходимо усиливать, а штрафы за нарушения — ужесточать. Он добавил, что также необходимо повышать доступность газовых служб и делать горячие линии, через которые люди могут пожаловаться на некачественную работу исполнителей.