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08:52 (мск), источник: Российская газета

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Шесть выходных дней ждут россиян в начале мая. При этом, как напоминает Роструд, первые две рабочие недели будут четырехдневными. Работать россияне будут с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, а отдыхать — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Источник: AP 2020

«В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на один час», — сообщили «Российской газете» в Роструде. А вот 7 мая будет полноценный рабочий день.

Если работник хочет увеличить себе время отдыха, то он может взять отгул или несколько дней в счет отпуска.
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Никто не запрещает и работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Но в этом случае по закону их нужно оплачивать.

Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

А потом долгие выходные будут только осенью — 3-х дневная рабочая неделя и длинные выходные положены россиянам в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Таким образом в первую ноябрьскую неделю работать будем с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря в этом году официальный выходной.

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