В России шестой день подряд выявили менее 9 тыс. заболевших коронавирусом

За сутки умерли 398 заболевших — на одного больше, чем накануне. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 107 501. Выздоровели 9407 человек, всего — 4 371 214.
В мире коронавирус за все время пандемии обнаружили более чем у 144,7 млн человек, умерли более 3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Россия занимает пятое место по общему числу случаев после США (31,9 млн), Индии (16,3 млн), Бразилии (14,2 млн) и Франции (5,5 млн).
Массовая вакцинация от коронавируса идет в стране с января. 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает нужным ввести программу поощрения при вакцинации людей старше 60 лет. Он предложил Московской торгово-промышленной палате и «другому социально ответственному бизнесу» собрать средства на финансирование подобной программы. По словам мэра столицы, «целевая поддержка на покупку товаров и услуг» будет распределяться с помощью той же инфраструктуры, которая использовалась для поощрения участников голосования по поправкам к Конституции в 2020 году.