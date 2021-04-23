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11:18 (мск), источник: Коммерсантъ

В России шестой день подряд выявили менее 9 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировали 8840 случаев заражения коронавирусом. Это на 1,73% меньше, чем выявили накануне (8996). С начала пандемии в стране выявили 4 744 961 заболевших COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

За сутки умерли 398 заболевших — на одного больше, чем накануне. Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 107 501. Выздоровели 9407 человек, всего — 4 371 214.

В мире коронавирус за все время пандемии обнаружили более чем у 144,7 млн человек, умерли более 3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Россия занимает пятое место по общему числу случаев после США (31,9 млн), Индии (16,3 млн), Бразилии (14,2 млн) и Франции (5,5 млн).

Массовая вакцинация от коронавируса идет в стране с января. 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает нужным ввести программу поощрения при вакцинации людей старше 60 лет. Он предложил Московской торгово-промышленной палате и «другому социально ответственному бизнесу» собрать средства на финансирование подобной программы. По словам мэра столицы, «целевая поддержка на покупку товаров и услуг» будет распределяться с помощью той же инфраструктуры, которая использовалась для поощрения участников голосования по поправкам к Конституции в 2020 году.

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