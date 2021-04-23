11:38 (мск), источник: Известия
Сезонный укол: как спланировать прививку от COVID перед отъездом на дачу
Сколько времени врачи рекомендуют ждать после введения вакцины и что делать аллергикам.
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В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку перед началом
«Известия» узнали, что стоит учитывать тем, кто соберется пройти вакцинацию прежде, чем отправиться на дачу или в отпуск.
Сделать прививку перед началом летнего сезона в начале апреля призвала
Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии
весенне-летнегосезона, — сказала вице-премьер,добавив, что вакцинация, по ее мнению, проходит «быстро и безболезненно».
В Минздраве и Роспотребнадзоре ранее отмечали, что в целом ждут снижения заболеваемости COVID-19 к лету. При этом в Минздраве ранее не исключили, что весной может быть зафиксирован сезонный рост, после чего показатели опустятся до минимума.
Советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Минздрава Владимир Малеев в начале апреля предположил, что существенного снижения заболеваемости в России можно будет ждать не раньше августа. По мнению эксперта, это может произойти за счет выработки коллективного иммунитета (на его формирование, в том числе, влияет количество переболевших и тех, кто сделал прививку).
В то же время, по мнению специалиста, осенью, по мере возвращения людей из отпусков, возможен новый рост заболеваемости. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года предупредили, что достаточный для того, чтобы остановить пандемию коллективный иммунитет в этом году не сформируется.
Тем, кто собирается пройти вакцинацию накануне отъезда на дачу или в отпуск, необходимо, прежде всего, заложить дополнительное время для того, чтобы успеть ввести второй компонент вакцины, пояснила «Известиям»
Вакцинация состоит из двух этапов — если мы вакцинируемся «Спутником», то интервал составляем 21 день. Для «ЭпиВака» — тоже 21 день. Третья вакцина, если она есть в вашем городе, там 14 дней. Соответственно, надо заложить время.
Напомним, что всего в России сейчас зарегистрированы три вакцины от коронавируса — «Спутник V», разработанный НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная в ГНЦ «Вектор» и, с конца февраля 2021-го — «КовиВак», разработанная в Центре имени Чумакова. Наиболее распространенной пока остается «Спутник V», массовая вакцинация которой началась еще в конце прошлого года.
Приоритет остается за представителями групп риска — людьми в возрасте старше 60 лет, а также теми, кто страдает хроническими заболеваниями, при которых рекомендован режим самоизоляции. Кроме того, сделать прививку могут люди, работающие в определенных отраслях — в Москве список был расширен почти до 30 отраслей (в том числе, это транспорт, энергетика, сфера ЖКХ, образование, торговля, культура).
По официальным данным, окончательно иммунитет формируется в течение примерно 20 дней с момента введения второго компонента. Дождаться завершения этого срока или выждать хотя бы «пару недель», по словам Зои Скорепелевой, «было бы идеальным вариантом». Однако это, по мнению собеседницы издания, не является ключевым условием.
После первой прививки иммунитет вырабатывается примерно у 70% [вакцинировавшихся], после второй прививки иммунный ответ появляется у 96%. Поэтому вскоре после двух прививок можно спокойно ехать — даже если предположить, что у вас на первую не выработалось ничего, то после второй, скорее всего, даже при встрече с вирусом болезнь будет протекать в легкой форме или бессимптомно.
В то же время, после каждого из двух этапов вакцинации могут наблюдаться определенные нарушения самочувствия — общее недомогание, повышение температуры и ломота. Симптомы проявляются, как правило, в первые сутки и сохраняются до трех дней. Это нормальное явление, отмечает врач, однако при планировании поездки лучше всего заложить несколько дней на этот случай.
Согласно официальным рекомендациям, сделать прививку можно в случае, если человек не находится в этот момент в стадии обострения хронического заболевания, не болеет ОРВИ, не делал других прививок в течение последних 30 дней.
Не рекомендована вакцинация беременным, кормящим матерям, тем, у кого находятся в фазе обострения хронические заболевания, а также тем, у кого есть симптомы ОРВИ или людям, которые недавно перенесли
Сезонная весенняя аллергия не является противопоказанием. Однако если она только началась и протекает в острой форме, желательно подождать неделю или две, принимая базисную терапию, чтобы снять острые симптомы, рассказала «Известиям» эксперт.
Напомним, что вакцинация осуществляется бесплатно. В Москве сделать ее можно в одном пунктов на базе городских поликлиник — записываться туда нужно заранее, по телефону или онлайн (для тех, кто прикреплен к одной из московских поликлиник). Без записи сделать прививку можно будет у выездных бригад, которые с начала января работают на некоторых культурных объектах столицы и в ТЦ. График их работы можно уточнить на сайте.
Кроме того, привиться можно в одной из частных медицинских клиник, с которыми Москва заключила соответствующие соглашения. Всего их около ста. В этом случае оплатить нужно будет только услуги по введению инъекции, сама вакцина для жителей бесплатна.