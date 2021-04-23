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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть раскрыла одну из загадок свитков Мертвого моря

Разработанный метод поможет разгадать секреты многих древних текстов.

Источник: Brill Publishers / PLOS ONE

Ученые впервые смогли определить, сколько писцов трудилось над знаменитыми свитками Мертвого моря.

Исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах использовали нейросети, которые с большой точностью смогли распознать манеру письма разных писцов.
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Найдены новые фрагменты свитков Мертвого моря

Свитки Мертвого моря, известные также как Кумранские рукописи, были найдены в пещерах на берегу Мертвого моря, начиная с 1947 года. В них содержатся фрагменты книг Ветхого Завета, апокрифы и некоторые другие тексты. Самые старые из свитков были созданы в VIII веке до нашей эры. Переписчики свитков сохраняли анонимность. До сих пор ученым не удавалось определить, сколько именно человек трудилось над Кумранскими рукописями.

Команда сосредоточила усилия на знаменитом Свитке Исаи (1Qlsa), содержащем «Книгу пророка Исаии», которая входит в еврейскую и христианскую Библии. Нейросеть сравнила написание одинаковых букв в этом свитке и смогла выделить разные манеры письма. К примеру, буква алеф встречается в этом свитке не менее 5 тысяч раз. Для человеческого глаза сравнить все пять тысяч букв и заметить мельчайшие нюансы — невыполнимая задача, но компьютер справился с ней практически мгновенно.

Источник: Brill Publishers / PLOS ONE

Оказалось, что над свитком трудилось несколько человек. Большую часть записал один переписчик, говорится в исследовании, опубликованном в PLOS ONE.

Теперь ученые намерены применить разработанный метод для анализа остальных Кумранских рукописей, а также других древних текстов.

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