12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из США нашла под полом тайник с деньгами
Они пока не придумали, что делать с находкой.
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Семья из американского штата Массачусетс решила проверить старую семейную легенду о том, что в их доме
Они наняли плотников, чтобы проверить стены, но так ничего и не обнаружили. Тогда семья обратилась к профессиональному охотнику за сокровищами Кейту Вилле, сообщает
Вилле прибыл на место с металлодетектором и обследовал весь дом. Прибор показал, что на чердаке под половицами спрятана металлическая коробка. Достав ее, семья обнаружила 46 тысяч долларов. Пачки денег были обернуты банковскими бандерольными лентами 1950-х годов.
В то время в доме жил дядя одного из членов семьи. Очевидно, он и спрятал свои сбережения на чердаке.
Семья пока не решила, что делать с найденными деньгами.
Анна Лысенко