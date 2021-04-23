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13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Дни между майскими праздниками будут нерабочими

Президент России Владимир Путин объявил, что дни между майскими праздниками будут нерабочими.

Источник: Пресс-служба Президента России

Такое предложение главе государства сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россияне будут отдыхать десять дней — с 1 по 10 мая.

«Мы советовались, советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни (майские праздники.— “Ъ”) были непрерывными», — сказала Попова на встрече с президентом и вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

«Если Вы считаете, что это необходимо, — хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил президент России.

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Накануне сообщалось, что Минтруда изучает предложения об увеличении продолжительности майских праздников. До этого в СМИ появилась информация, что выходные в мае могут продлить в целях предупреждения распространения коронавируса, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эти сообщения.

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