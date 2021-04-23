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14:39 (мск), источник: ТАСС Наука

Чернобыльская радиация почти не повлияла на детей ликвидаторов

В их ДНК появилось примерно столько же мутаций, что и у обычных людей.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 22 апреля. Ученые сравнили геномы ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и их детей. Оказалось, что даже из-за больших доз радиации в половых клетках ликвидаторов не появилось большого количества мутаций, и авария в целом не повлияла на здоровье их потомков. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science.

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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Вскоре после начала плановой остановки четвертого энергоблока станции на ремонт его реактор взорвался. В результате произошла крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. км2. Загрязнение коснулось территорий, которые сейчас располагаются в Украине, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тыс. человек. Высокие дозы излучения получили около 600 сотрудников станции и пожарных. 28 из них умерли в течение года после катастрофы. В течение следующих десятилетий за здоровьем ликвидаторов постоянно следят медики и ученые.

В новом исследовании ученые под руководством Стивена Чанока из Национального института изучения рака (США) выяснили, как радиация повлияла на здоровье детей ликвидаторов, которых зачали уже после аварии на ЧАЭС.

Значительную часть мутаций дети наследуют от своих родителей. Однако небольшая, но достаточно значимая их часть уникальна. Некоторые из подобных мутаций возникают в процессе развития и жизнедеятельности родительских половых клеток, а другие появляются уже после рождения.

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Чтобы понять, как изменилось количество мутаций в половых клетках ликвидаторов после больших доз ионизирующего излучения во время работы на территории ЧАЭС, Чанок и его коллеги расшифровали и изучили геномы 130 потомков ликвидаторов, а также их родителей.

Ученые выделили группы мутаций, которые были характерны только для потомков ликвидаторов и сравнили, как часто подобные «опечатки» в ДНК возникают у детей ликвидаторов и у их сверстников со среднестатистическими родителями. При этом они учитывали и другие источники мутаций, в том числе курение и алкоголизм.

Оказалось, что даже очень большие дозы радиации, больше 1 Гр, практически никак не повлияли на среднее количество новых мутаций в геномах детей ликвидаторов. В среднем в их ДНК было около 60−70 мелких изменений вне зависимости от дозы радиации и пола родителя.

По словам Чанока и его коллег, подобные результаты говорят, что ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС избежали самых долгосрочных последствий облучения, которые могли бы передаваться из поколения в поколение.

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