00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 29 апреля
Международный день танца, открытие электрона и другие события этого дня в истории.
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29 апреля отмечается Международный день танца. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета
По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.
29 апреля 1770 года в ходе своей первой большой экспедиции на барке «Индевор» капитан Джеймс Кук впервые высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.
Бухта получила название «Ботаническая» — Botany Bay. Так настоял один из участников плавания, известный ботаник Джозеф Бэнкс, который был поражен богатством и разнообразием береговой флоры.
29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния».
Первый прототип «молнии» был создан американцем У. Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и весьма ненадёжным в работе. После многих рекламаций, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлекли к работам американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека.
После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию её производства.
29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.
Электрон — это первая открытая элементарная частица, являющаяся материальным носителем наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе.
За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.
29 апреля 1931 года в СССР началась эра телевидения.
Из студии Всесоюзного радиотехнического института в Москве в эфир вышла первая опытная телевизионная передача. Она была в эфире не более минуты, но произвела настоящую революцию.
Регулярное телевещание началось в декабре 1934 года. В то время смотреть телепередачи могли в Москве, Нижнем Новгороде, Томске и Ленинграде. Однако каждые несколько месяцев к телеаудитории присоединялись все новые города.
Вещание прервалось на годы Великой Отечественной войны. Первая послевоенная передача вышла в эфир из телецентра на Шаболовке 7 мая 1945 года. А в декабре того же года с Шаболовки началось первое в Европе регулярное телевещание два раза в неделю.