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День в истории: 29 апреляМеждународный день танца, открытие электрона и другие события этого дня в истории
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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 29 апреля

Международный день танца, открытие электрона и другие события этого дня в истории.

Международный день танца

29 апреля отмечается Международный день танца. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727—1810), вошедшем в историю как «отец современного балета».

По замыслу учредителей, Международный день танца призван объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, её способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.

Высадка Кука в Австралии

29 апреля 1770 года в ходе своей первой большой экспедиции на барке «Индевор» капитан Джеймс Кук впервые высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.

Бухта получила название «Ботаническая» — Botany Bay. Так настоял один из участников плавания, известный ботаник Джозеф Бэнкс, который был поражен богатством и разнообразием береговой флоры.

Изобретение «молнии»

29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния».

Первый прототип «молнии» был создан американцем У. Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и весьма ненадёжным в работе. После многих рекламаций, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлекли к работам американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека.

После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию её производства. Чудо-изобретение Сундбека состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам.

Открытие электрона

29 апреля 1897 года английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.

Электрон — это первая открытая элементарная частица, являющаяся материальным носителем наименьшей массы и наименьшего электрического заряда в природе.

За открытие электрона ученый в 1906 году был удостоен Нобелевской премии по физике.

Источник: РИА "Новости"

Первая телепередача

29 апреля 1931 года в СССР началась эра телевидения.

Из студии Всесоюзного радиотехнического института в Москве в эфир вышла первая опытная телевизионная передача. Она была в эфире не более минуты, но произвела настоящую революцию.

Регулярное телевещание началось в декабре 1934 года. В то время смотреть телепередачи могли в Москве, Нижнем Новгороде, Томске и Ленинграде. Однако каждые несколько месяцев к телеаудитории присоединялись все новые города.

Вещание прервалось на годы Великой Отечественной войны. Первая послевоенная передача вышла в эфир из телецентра на Шаболовке 7 мая 1945 года. А в декабре того же года с Шаболовки началось первое в Европе регулярное телевещание два раза в неделю.

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