00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 2 мая
Взятие Берлина советскими войсками, ликвидация Усамы бен Ладена, трагедия в Одессе и другие события, произошедшие в этот день в истории.
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Американские пилоты Оукли Келли и Джон Макриди в конце 1922 года предприняли две попытки трансконтинентального перелета. 5 октября они отправились из
Осуществить задуманное Келли и Макриду удалось 2 мая 1923 года. Они вылетели из
XII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 21 сентября по 6 октября 1940 года. Но
2 мая 1940 года было официально объявлено об отмене XII летних Олимпийских игр. Следующие XIII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в 1944 году в Лондоне, также не состоялись.
2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева, разгромили Берлинскую группу немецких войск и полностью заняли столицу Германии.
Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов дня прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. К вечеру того же дня советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. Этот событие стало началом окончания войны. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил был подписан 7 мая и вступил в силу на следующий день.
«Террорист № 1» и лидер исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усама бен Ладен более 10 лет был одним из самых разыскиваемых преступников в мире.
Ночью 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит спецназом США в своем доме в пригороде Абботтабада в Пакистане. Его тело было доставлено в Афганистан для идентификации. После необходимых экспертиз останки похоронили в море в тот же день. «Аль-Каида» подтвердила смерть Усамы бен Ладена 6 мая.
2 мая 2014 года в Одессе должен был состояться матч между двумя футбольными командами — местным «Черноморцем» и харьковским «Металлистом». Болельщики клубов и активисты Евромайдана собирались провести «Марш единства Украины» из центра города к стадиону «Черноморец». Спортивные страсти подогревались политическим кризисом на Украине, что в итоге привело к большой трагедии. Сторонники и противники Евромайдана столкнулись на одной из главных площадей города Одессы — Куликовом Поле. Протесты переросли в бойню и перекинулись на Дом профсоюзов, где укрылась часть активистов Куликова Поля. В ходе штурма здания использовались «коктейли Молотова», внутри начался пожар.
В результате, по данным МВД Украины, в столкновениях 2 мая в Одессе погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре в Доме профсоюзов. Более 200 человек были ранены. Ежегодно 2 мая является в Одессе днем траура.
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