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00:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 2 мая

Взятие Берлина советскими войсками, ликвидация Усамы бен Ладена, трагедия в Одессе и другие события, произошедшие в этот день в истории.

Первый беспосадочный трансконтинентальный перелет

Американские пилоты Оукли Келли и Джон Макриди в конце 1922 года предприняли две попытки трансконтинентального перелета. 5 октября они отправились из Сан-Диего в Нью-Йорк, но после 35 часов 18 минут пребывания в воздухе были вынуждены приземлиться из-за тумана. Второй полет по тому же маршруту состоялся 3 ноября, но из-за неисправности двигателя они приземлились неподалеку от Индианаполиса через 25 часов 30 минут после взлета.

Осуществить задуманное Келли и Макриду удалось 2 мая 1923 года. Они вылетели из Нью-Йорка и успешно добрались до Сан-Диего спустя 26 часов 50 минут, пролетев 4034 километра. Это был первый беспосадочный трансконтинентальный перелет, который вошел в историю. Сейчас тот самый самолет «Fokker T2» хранится в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.

Отменены XII летние Олимпийские игры

XII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 21 сентября по 6 октября 1940 года. Но из-за начала Второй японо-китайской войны в 1937 году Япония отказалась от их проведения. По решению МОК в 1938 году, XII летняя Олимпиада была перенесена на 20 июля — 4 августа 1940 года в Хельсинки. Оргкомитет финской Олимпиады начал быструю подготовку и даже успел выпустить значки и медали с символикой предстоящих Игр, но начавшаяся в сентябре 1939 года Вторая мировая война поставила крест на спортивных мероприятиях.

2 мая 1940 года было официально объявлено об отмене XII летних Олимпийских игр. Следующие XIII летние Олимпийские игры, которые должны были пройти в 1944 году в Лондоне, также не состоялись.

Источник: РИА "Новости"

Советские войска взяли Берлин

2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Георгия Жукова, при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева, разгромили Берлинскую группу немецких войск и полностью заняли столицу Германии.

Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов дня прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. К вечеру того же дня советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. Этот событие стало началом окончания войны. Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил был подписан 7 мая и вступил в силу на следующий день.

Американские военные ликвидировали Усаму бен Ладена

«Террорист № 1» и лидер исламистской террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усама бен Ладен более 10 лет был одним из самых разыскиваемых преступников в мире.

Ночью 2 мая 2011 года Усама бен Ладен был убит спецназом США в своем доме в пригороде Абботтабада в Пакистане. Его тело было доставлено в Афганистан для идентификации. После необходимых экспертиз останки похоронили в море в тот же день. «Аль-Каида» подтвердила смерть Усамы бен Ладена 6 мая.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия в Одессе

2 мая 2014 года в Одессе должен был состояться матч между двумя футбольными командами — местным «Черноморцем» и харьковским «Металлистом». Болельщики клубов и активисты Евромайдана собирались провести «Марш единства Украины» из центра города к стадиону «Черноморец». Спортивные страсти подогревались политическим кризисом на Украине, что в итоге привело к большой трагедии. Сторонники и противники Евромайдана столкнулись на одной из главных площадей города Одессы — Куликовом Поле. Протесты переросли в бойню и перекинулись на Дом профсоюзов, где укрылась часть активистов Куликова Поля. В ходе штурма здания использовались «коктейли Молотова», внутри начался пожар.

В результате, по данным МВД Украины, в столкновениях 2 мая в Одессе погибли около 50 человек, большинство из них — при пожаре в Доме профсоюзов. Более 200 человек были ранены. Ежегодно 2 мая является в Одессе днем траура.

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