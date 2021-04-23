Зарубежные СМИ: Какую мутацию коронавируса выявили в Индии?

С начала пандемии коронавирусом в Индии заразились около 16 млн человек, за последние сутки прирост заболевших превысил отметку в 300 тыс. человек. Зарубежные СМИ называют ситуацию в стране критической и рассуждают о темпах вакцинации и мерах предосторожности. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».
С 15 апреля в Индии ежедневно фиксируют около двухсот тысяч случаев заболевания коронавирусом, это в два раза больше, чем в прошлом году, пишет BBC. Накануне там заболели 332 тыс. человек — это очередной рекорд, и не только для Индии. Столько людей за один день не заболевали ни в одной стране.
Из-за резкого увеличения количества инфицированных, к вечеру 22 апреля сразу в шести больницах в Дели закончился кислород. Кроме того, во многих медучреждениях не хватает лекарств и мест для пациентов, отмечает The Guardian.
В то же время в стране активно идет вакцинация. 22 апреля в стране было введено 132 млн доз препарата. Впрочем, как и во многих других государствах, несколько индийских штатов уже начали испытывать недостаток ампул. Медучреждение, которое производит в Индии вакцину от «AstraZeneca», предупредило, что не сможет выполнить поставленную перед ним задачу и произвести 100 млн доз к концу мая.
Ученые пока не знают, является ли индийский штамм коронавируса более заразным и устойчивым к вакцинам, чем другие, пишет BBC. Однако американские вирусологи, с которым побеседовало издание, говорят, что этот вариант инфекции, скорее всего, менее опасен, чем, например, британский штамм.
На этом фоне западные СМИ обсуждают темпы вакцинации в разных странах и необходимость продолжать носить маски. Например, во многих штатах Америки людей до сих пор обязывают носить средства защиты даже на улице, пишет The New York Times.
В Массачусетсе, например, нужно носить маски на открытом воздухе, даже когда рядом никого нет. Эксперты отмечают, что если пройти мимо кашляющего или чихающего человека на улице, вероятность заразиться коронавирусом крайне мала. Но для продолжительного разговора с непривитым человеком на открытом воздухе все-таки стоит надевать маску. Издание вспоминает случай, когда в начале пандемии мужчина в Китае остановился на улице поговорить с другом, который только вернулся из Ухани, и через неделю у него появились симптомы COVID-19.
Тем временем очередной штамм коронавируса выявили в Нью-Йорке, пишет The New York Times. Он более заразный, чем обычная мутация. Впрочем, эксперты здравоохранения пришли к выводу, что препараты от Pfizer и Moderna все-таки могут предотвратить его распространение.