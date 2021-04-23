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15:47 (мск), источник: ТАСС

Онищенко считает, что продление майских праздников снизит заболеваемость в мегаполисах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими позитивно скажется на снижении заболеваемости коронавирусом в мегаполисах: горожане будут проводить время на своих дачных участках. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Для больших городов это, конечно, будет хорошо. Потому что [таков] уклад [жителей] городов: когда у них появляются суббота и воскресенье, они моментально уезжают за город <…> Появится возможность людям побыть на своих участках дачных, погода сейчас наладится, как раз пребывание там будет очень полезным», — сказал парламентарий.

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По его мнению, продление майских праздников снизит нагрузку на общественный транспорт, особенно метрополитен. «Интенсивность общения уменьшится — это для Москвы, для Петербурга, для миллионников», — сказал депутат, отметив, что именно мегаполисы «делают погоду» в плане заболеваемости. «Что касается периферии — там жизнь мало как изменится», — считает бывший главный санитарный врач РФ.

Он также добавил, что проведение парада на Красной площади в День Победы не повлияет на заболеваемость коронавирусом, поскольку все участники тщательно обследуются. «Так что Красная площадь будет самым безопасным местом во время парада», — уверен Онищенко.

В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ.

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