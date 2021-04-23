Онищенко считает, что продление майских праздников снизит заболеваемость в мегаполисах

«Для больших городов это, конечно, будет хорошо. Потому что [таков] уклад [жителей] городов: когда у них появляются суббота и воскресенье, они моментально уезжают за город <…> Появится возможность людям побыть на своих участках дачных, погода сейчас наладится, как раз пребывание там будет очень полезным», — сказал парламентарий.
По его мнению, продление майских праздников снизит нагрузку на общественный транспорт, особенно метрополитен. «Интенсивность общения уменьшится — это для Москвы, для Петербурга, для миллионников», — сказал депутат, отметив, что именно мегаполисы «делают погоду» в плане заболеваемости. «Что касается периферии — там жизнь мало как изменится», — считает бывший главный санитарный врач РФ.
Он также добавил, что проведение парада на Красной площади в День Победы не повлияет на заболеваемость коронавирусом, поскольку все участники тщательно обследуются. «Так что Красная площадь будет самым безопасным местом во время парада», — уверен Онищенко.
В пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Путин пообещал, что в течение дня подпишет соответствующий указ.