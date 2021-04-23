Рыбак из Великобритании поймал уникального синего омара

25-летний рыбак Том Ламборн из британского города Ньюлин в середине апреля ловил омаров в Пензансе, графство Корнуолл, когда обнаружил в своих сетях странный улов.
Рядом с обычными ракообразными серого цвета он увидел одного ярко-синего. Рыбак внимательно рассмотрел омара, сделал несколько фото и отпустил его обратно в море. По словам Ламборна, синий омар был довольно мелким, потому он решил выпустить его на волю.
Рыбак отправил специалистам фото уникального лобстера, и те сильно удивились. Они отметили, что голубой омар встречается один на два миллиона и поймать его — большая удача.
Руководитель Национального инкубатория омаров в Падстоу Бен Маршалл рассказал, что голубые омары имеют генетическую аномалию, которая вызывает избыточную выработку белка ракоцианина. Поскольку у голубых омаров другая цветовая пигментация в панцирях, то им гораздо труднее маскироваться от хищников, поэтому их численность быстро уменьшается.
Хоть голубые лобстеры и являются очень редкими, они не самые необычные. В 2017 году в Уэльсе местным рыбаком был пойман оранжевый омар, шанс увидеть которого составляет один к 30 миллионам, в то время как вероятность поймать еще более редкого омара-альбиноса всего 1 к 100 миллионам, пишет Metro.