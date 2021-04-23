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17:15 (мск), источник: Известия

Попова заявила о выходе России на плато по заболеваемости COVID-19

Ситуация с COVID-19 в России достаточно стабильная, в целом страна вышла на определенное плато. Об этом заявила в пятницу, 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — сказала она на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

Попова отметила, что осенне-зимний подъем, который отмечался в конце осени и начале зимы прошлого года, завершился в январе значительным снижением. По ее словам, уже в течение марта еженедельное снижение было 10−13%, а на сегодняшний день этот процент еще меньше.

Глава ведомства также уточнила, что еженедельное число заболевших COVID-19 из расчета на 100 тыс. населения составляет в России 41,6, что является достаточно невысоким показателем.

Ранее в этот же день на встрече с президентом России Владимиром Путиным Попова отметила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в стране практически остановились.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова со своей стороны заявляла, что ситуация по коронавирусу в регионах России различается. По ее словам, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации — 62.

16 апреля Голикова отмечала, что рост объемов вакцинации от COVID-19 в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», но при отказе от мер необходимо сохранять осторожность.

В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19. Глава государства указал на то, что у всех граждан должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Как сообщалось ранее, сам Путин уже прошел вакцинацию.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим.

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