Попова заявила о выходе России на плато по заболеваемости COVID-19

«Практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», — сказала она на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Попова отметила, что осенне-зимний подъем, который отмечался в конце осени и начале зимы прошлого года, завершился в январе значительным снижением. По ее словам, уже в течение марта еженедельное снижение было 10−13%, а на сегодняшний день этот процент еще меньше.
Глава ведомства также уточнила, что еженедельное число заболевших COVID-19 из расчета на 100 тыс. населения составляет в России 41,6, что является достаточно невысоким показателем.
Ранее в этот же день на встрече с президентом России Владимиром Путиным Попова отметила, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в стране практически остановились.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова со своей стороны заявляла, что ситуация по коронавирусу в регионах России различается. По ее словам, в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации — 62.
16 апреля Голикова отмечала, что рост объемов вакцинации от COVID-19 в России позволяет ожидать снятия ограничений в «какое-то очень ближайшее время», но при отказе от мер необходимо сохранять осторожность.
В ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от COVID-19. Глава государства указал на то, что у всех граждан должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Как сообщалось ранее, сам Путин уже прошел вакцинацию.
Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим.