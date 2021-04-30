Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 апреля

Инаугурация первого президента США, открытие первой советской киностудии и другие памятные события, которые происходили в разные годы 30 апреля.

Всемирно известный джазовый трубач и композитор Уинтон Марсалис и известный джазовый басист Кристиан Макбрайд выступают на первом Международном джазовом концерте в штаб-квартире ООН | Источник: ООН/Девра Берковиц

Международный день джаза

30 апреля празднуется Международный день джаза. Это ежегодное событие впервые отметили в 2012 году по инициативе ЮНЕСКО. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

Пожарная бригада. Москва, начало 1900-х

День пожарной охраны России

Сегодня в России отмечают День пожарной охраны. Этот профессиональный праздник был утвержден в честь исторического события: 30 апреля 1649 года российским царем Алексеем Михайловичем был введен в действие «Наказ о Градском благочинии». Согласно этому документу в Москве была введена объездная пожарная служба. Заниматься тушением пожара должны были приказчики, стрельцы и уличные сторожа. Руководство тушением пожаров вменялось объезжему голове.

День пожарной охраны России отмечается 30 апреля с 1999 года, со дня подписания Борисом Ельциным Указа «Об установлении Дня противопожарной защиты». В этот день проводится много мероприятий по чествованию борцов с огнем: от торжественных собраний коллективов до концертов и фестивалей. Традиционно 30 апреля награждаются служащие, героически боровшиеся с огнем и совершившие профессиональный подвиг.

Инаугурация первого президента США

Фоторепортаж
Инаугурации прошлого

В этот день в 1789 году в нью-йоркском Федерал-холле состоялась церемония инаугурации первого президента Соединенных Штатов Америки. Этот пост занял главнокомандующий американской Континентальной армией Джордж Вашингтон.

Речь Вашингтона состояла всего из 135 слов. Текст присяги Вашингтон завершил словами: «Так помоги мне Бог».

Инаугурация президента США — торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки. В настоящее время, с 1800 года, она традиционно проходит публично перед зданием Капитолия в Вашингтоне (за исключением случаев, когда президент вступает в должность с поста вице-президента) при большом стечении народа и сопровождается программной речью президента.

Источник: РИА "Новости"

Образование киностудии «Ленфильм»

30 апреля 1918 года была основана старейшая киностудия России — «Ленфильм». Тогда она получила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун. За годы существования киностудия неоднократно меняла название, «Ленфильмом» она стала только в 1934 году.

Самые известные киноленты студии — «Гамлет», «Золушка», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мой друг Иван Лапшин», «Особенности национальной охоты», «Шизофрения», «Бедный, бедный Павел», «Итальянец». А в середине 1990-х годов на этой киностудии был снят первый российский сериал — «Улицы разбитых фонарей».

Источник: РИА "Новости"

Открытие Большого Московского цирка

Ровно 50 лет назад на проспекте Вернадского был открыт Большой Московский государственный цирк. Его строительство начали в 1964 году и планировали закончить в 1967, но сроки затянулись. В возведении здания цирка участвовали десять строительных управлений. В настоящее время цирк является самым крупным в Европе.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЕП принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT
В Госдуму внесли законопроект о статусе апартаментов
Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой
Реальные доходы россиян ускорили падение
Пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая
Болгария объявила об открытии границ для россиян
Опубликована фотография Нью-Йорка разрешением в 120 гигапикселей
Авто
В России выберут «Внедорожник года» В список для голосования вошли более 150 автомобилей, разделенных на десять номинаций
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Дети
5-летняя дочь Кети Топурия снялась в фотосессии в маминых туфлях Певица устроила съемку с девочкой
Леди
Дети, которых не было: что такое перинатальные потери Ежедневно в России не рождаются 344 малыша
Дом
Как магазины и рестораны заставляют нас тратить деньги
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как сохранить холодильник чистым: 7 лайфхаков
Как выглядит дом, в котором жил легендарный советский певец
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь