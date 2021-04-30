00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 апреля
Инаугурация первого президента США, открытие первой советской киностудии и другие памятные события, которые происходили в разные годы 30 апреля.
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30 апреля празднуется Международный день джаза. Это ежегодное событие впервые отметили в 2012 году по инициативе ЮНЕСКО. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».
Сегодня в России отмечают День пожарной охраны. Этот профессиональный праздник был утвержден в честь исторического события: 30 апреля 1649 года российским царем Алексеем Михайловичем был введен в действие «Наказ о Градском благочинии». Согласно этому документу в Москве была введена объездная пожарная служба. Заниматься тушением пожара должны были приказчики, стрельцы и уличные сторожа. Руководство тушением пожаров вменялось объезжему голове.
День пожарной охраны России отмечается 30 апреля с 1999 года, со дня подписания Борисом Ельциным Указа «Об установлении Дня противопожарной защиты». В этот день проводится много мероприятий по чествованию борцов с огнем: от торжественных собраний коллективов до концертов и фестивалей. Традиционно 30 апреля награждаются служащие, героически боровшиеся с огнем и совершившие профессиональный подвиг.
В этот день в 1789 году в
Речь Вашингтона состояла всего из 135 слов. Текст присяги Вашингтон завершил словами: «Так помоги мне Бог».
Инаугурация президента США — торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки. В настоящее время, с 1800 года, она традиционно проходит публично перед зданием Капитолия в Вашингтоне (за исключением случаев, когда президент вступает в должность с поста вице-президента) при большом стечении народа и сопровождается программной речью президента.
30 апреля 1918 года была основана старейшая киностудия России — «Ленфильм». Тогда она получила название Петроградский кинокомитет Союза Северных Коммун. За годы существования киностудия неоднократно меняла название, «Ленфильмом» она стала только в 1934 году.
Самые известные киноленты студии — «Гамлет», «Золушка», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мой друг Иван Лапшин», «Особенности национальной охоты», «Шизофрения», «Бедный, бедный Павел», «Итальянец». А в середине 1990-х годов на этой киностудии был снят первый российский сериал — «Улицы разбитых фонарей».
Ровно 50 лет назад на проспекте Вернадского был открыт Большой Московский государственный цирк. Его строительство начали в 1964 году и планировали закончить в 1967, но сроки затянулись. В возведении здания цирка участвовали десять строительных управлений. В настоящее время цирк является самым крупным в Европе.