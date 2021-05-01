00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 1 мая
Праздник Весны и Труда, начало строительства первого небоскреба, расширение Евросоюза и другие памятные события этого дня.
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1 мая в России отмечают Праздник Весны и Труда. Его история уходит корнями в XIX век: в конце апреля — начале мая рабочие в Австралии, США, Канаде и других странах проводили митинги с требованием сокращения рабочего дня до 8 часов и других улучшений условий труда. Активистов рабочего движения преследовали, избивали и даже казнили.
В 1889 году в память об этих жертвах Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями. С тех пор они стали традиционными.
В Российской империи Первое мая впервые отметили в 1890 году в Варшаве. В Советском Союзе праздник имел политический характер. В 1992 году он был переименован в Праздник Весны и Труда, утратил идеологическую подоплеку и вернул более древнее значение. До начала рабочего движения маевки были связаны со встречей весны. Россияне устраивали гуляния и семейные выезды на природу.
1 мая 1840 года в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки. Одной из них была «Чёрный пенни» — марка черного цвета с профилем молодой королевы Виктории. Она имела достоинство в 1 пенни — отсюда и название. Вторая марка была синей и стоила 2 пенса. На ней тоже красовался профиль британской королевы.
Изобретение марок приписывают Роуленду Хиллу, впоследствии английскому
1 мая 1884 года в Чикаго начали строить первый небоскреб. Такой «титул» получил первый в мире десятиэтажный дом.
Здание Страховой компании имело высоту 42 метра. Его архитектор Уильям Ле Барон Дженни предложил новаторскую технологию строительства, при которой впервые был использован несущий каркас. Спустя несколько лет были надстроены 11-й и 12-й этажи.
Первый небоскреб просуществовал до 1931 года.
1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта был установлен на крыше Рейхстага в Берлине.
Ожесточенные бои в районе Рейхстага длились с 29 апреля. Только третий штурм здания увенчался успехом. Бой внутри продолжался до позднего вечера. Часть здания была захвачена советскими войсками, появилась возможность водрузить красное знамя на крыше.
Это было четвёртое по счёту знамя из установленных на крыше здания. Первые три знамени были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела.
Иногда датой водружения называют 30 мая. Все дело в разнице между берлинским и московским временем. Историческое событие произошло в 22 часа 30 мая по Берлину. В Москве к этому моменту уже наступило 1 мая.
1 мая 2004 года Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского союза. Это расширение стало самым крупным в истории ЕС.
Следующими к Евросоюзу присоединятся Болгария и Румыния (2007 год), а также Хорватия (2013 год). В 2020 году из состава ЕС выйдет Великобритания.
Евросоюз функционирует как экономическое и политическое объединение 27 европейских государств. Он был создан Маастрихтским договором 1992 года, вступившим в силу 1 ноября 1993 года.