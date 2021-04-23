РФПИ сравнил смертность после прививки «Спутником V» и другими вакцинами

Смертность после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» значительно ниже, чем другими вакцинами, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, следует из данных, опубликованных в официальном аккаунте российской вакцины в Twitter. Продвижением вакцины занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Авторы исследования изучили данные, находящиеся в открытом доступе, о числе смертей на 1 млн введенных доз вакцины в 13 странах (Индия, Бразилия, Аргентина, Чили, США, Франция, Германия, Великобритания, Австрия, Италия, Норвегия, Дания и Россия). В расчет брались случаи вакцинации, когда человек получил хотя бы одну дозу вакцины. Эти данные действительны на 19 апреля.
Они также подчеркивают, что ясной связи между вакцинацией и смертью не было установлено.
Как следует из результатов исследования, средняя для стран смертность после введения препаратов составляет (на 1 млн введенных доз вакцины):
В другом твите на странице «Спутника V» говорится, что причины таких «значительных расхождений» в количестве смертей после вакцинации должны стать предметом «честного научного и общественного обсуждения».
Сообщения о смертях после вакцинации от коронавируса начали поступать еще в 2020 году. В декабре стало известно, что шесть человек скончались в США во время проведения испытаний вакцины Pfizer, из них два летальных исхода зафиксированы в вакцинируемой группе, еще четыре — в группе плацебо.
В январе в Норвегии умерли по меньшей мере 23 человека после вакцинации препаратом Pfizer. Власти сообщали, что все они были старше 80 лет. «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», — сказал представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен.
В Австрии после прививки вакциной Pfizer скончались более 40 человек.
Страны также сообщали о случаях тромбоза и смертях после вакцинации препаратом AstraZeneca, в том числе Британия, Латвия, Франция. На фоне таких данных государства стали приостанавливать использование вакцины на своих территориях.
В начале апреля издание EUobserver выпустило материал, в котором сообщило, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое изучает «Спутник V» для выдачи разрешения в Европе, получило от анонимного источника в России внутренние документы Роспотребнадзора о четырех смертях после прививки.
В Росздравнадзоре на это ответили, что ведут постоянный мониторинг безопасности применения вакцин и не зафиксировали ни одного летального случая, ставшего следствием вакцинации от коронавируса.