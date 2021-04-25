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День в истории: 26 апреляАвария на Чернобыльской АЭС, день рождения революционного гимна "Марсельеза" и другие события
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25 апреля, источник: Новости Mail.ru

День в истории: 26 апреля

Авария на Чернобыльской АЭС, день рождения революционного гимна «Марсельеза» и другие события этого дня в истории.

Источник: AP 2020

Авария на Чернобыльской АЭС

Ровно 35 лет назад в этот день произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 млн человек в трех пострадавших странах подверглись воздействию радиации. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Сотни тысяч людей были эвакуированы с загрязненных территорий.

В России ежегодно отмечается памятная дата 26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. А 8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе.

Главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую

26 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович специальным указом переименовал главную башню Московского Кремля. Теперь она стала называться Спасской — в честь иконы Спаса Нерукотворного, которую царь привез из Вятки. Кстати, ворота, через которые в Кремль был внесен образ, тоже стали именовать Спасскими. Первоначально башня называлась Фроловской — по церкви во имя Святых Фрола и Лавра.

Спасская башня — одна из 20 башен Московского Кремля — была построена в 1491 году в период княжения Ивана III. Строительство башни положило начало сооружению восточной линии укреплений Кремля.

Спасская башня по праву считается самой красивой башней Московского Кремля, ее высота до звезды — 67,3 метра, со звездой — 71 метр.

Руже де Лиль впервые исполняет Марсельезу в доме у Дитриха. Картина И. Пильса.

День рождения революционного гимна «Марсельеза»

Самая знаменитая песня Великой французской революции, ставшая сначала гимном революционеров, а затем и всей страны — «Марсельеза» — звучала во Франции в пору июньских волнений (1830), во время Февральской революции (1848), на баррикадах Парижской коммуны (1871).

Впервые мелодия «Марсельезы» прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Дитриха 26 апреля 1792 года. Ее автор — Клод Жозеф Руже де Лиль, военный инженер.

В тот вечер автор исполнил на клавесине написанный им по заказу мэра «Военный гимн Рейнской армии, посвященный маршалу де Люкнеру». Песня очень быстро стала популярной. А по имени отрядов марсельских добровольцев она получила название «Марсельеза».

В качестве государственного гимна мелодия была утверждена в 1887 году.
Источник: РИА "Новости"

Землетрясение в Ташкенте

26 апреля 1966 года в столице Узбекской ССР — городе Ташкенте — произошло сильное землетрясение. Его эпицентр пришелся на центральную часть города. Основные толчки произошли около 5 часов утра, их сила составила 8−9 баллов.

Благодаря небольшой магнитуде колебаний и относительно небольшой глубине залегания очага число жертв оказалось минимальным. Всего во время землетрясения погибло 8 человек, было травмировано нескольких сотен жителей, около 200 были госпитализированы. Однако от пережитого стресса и в ожидании новых землетрясений в период даже очень слабых повторных толчков от сердечных приступов скончались еще сотни пожилых людей.

Крова лишились свыше 78 тысяч семей. Были разрушены многие административные здания, около 700 объектов торговли и общественного питания, 181 учебное заведение, коммунальные предприятия, культурно-бытовые и медицинские учреждения.

Источник: РИА "Новости"

Закон «О реабилитации репрессированных народов»

За годы Советской власти миллионы людей подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам.

26 апреля 1991 года Верховным Советом РСФСР был принят закон «О реабилитации репрессированных народов», осудивший политику государственного произвола и беззакония, геноцида и клеветы.

Закон определил понятия «репрессированные народы», виды реабилитации и признал незаконными и преступными все репрессивные акты против этих народов, за исключением актов, восстанавливающих их права. Закон предусматривал возмещение ущерба, причиненного народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий.

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