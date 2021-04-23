19:54 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Коми собака спасла незнакомую девушку, провалившуюся под лед
Герой дня.
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В городе Ухта (республика Коми) пес по имени Серебристый спас 18-летнюю местную жительницу, которая провалилась под лед и провела в холодной воде больше 20 минут.
Как рассказала хозяйка собаки Оксана Игнатьева, это произошло рано утром 18 апреля: «Мы гуляем обычно в 6−7 утра, но утром я проснулась около пяти, а дружок уже стоял у двери и звал меня прогуляться. Раз хочет, значит, так надо, подумала я и в спешке засобиралась, забыв даже свой телефон». По ее словам, всю прогулку Серебристый норовил убежать — что было для него довольно странно. Отведя питомца в безлюдное место, девушка отпустила его с поводка.
«Серебристый бегал рядом, но потом пропал из виду, — рассказывает Оксана. — Я стала его звать, но в ответ услышала жуткий вой. Я предположила, что мой пес повстречал волка, и хотела кинуться за ним. Потом увидела, что Серебристый стоит на берегу реки и плачет, зовет меня, а прямо рядом с ним тонет девушка».
Оксана тут же побежала к ближайшему дому и стала звонить во все квартиры. К счастью, жители быстро откликнулись на крики о помощи: пока одни вызвали спасателей, другие сразу побежали к реке — и уже в скором времени девушку, чудом продержавшуюся столько времени в ледяной воде, вытащили из проруби и отвели греться в машину скорой помощи.
Оказалось, что самого Серебристого тоже давно спасли волонтеры. Его нашли на улице с огромной раной на голове, а затем отдали на передержку к Оксане, которая месяц выхаживала собаку и за это время так к ней привязалась, что оставила у себя навсегда. Теперь пес — местный герой!