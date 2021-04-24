00:06 (мск), источник: Коммерсантъ
ЕС закупит у Pfizer 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19
До конца 2023 года в страны ЕС будет поставлено 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 производства
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«Мы завершим подписание в ближайшие дни. Это обеспечит нам количество доз, необходимое для вакцинации и повышения иммунитета», — заявила госпожа фон дер Ляйен.
Это крупнейший в мире заказ на вакцину от COVID-19, и уже третий, который ЕС подписывает с
Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что они смогут досрочно достичь ранее поставленной цели — вакцинировать 70% взрослых европейцев. Это может быть сделано уже к концу июля, в то время как раньше ставилась цель успеть к концу сентября.
К настоящему моменту в ЕС и в Европейской экономической зоне 24% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью вакцинированы 9% населения.
Алена Миклашевская