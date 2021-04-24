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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС закупит у Pfizer 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19

До конца 2023 года в страны ЕС будет поставлено 1,8 млрд доз вакцины от COVID-19 производства BioNTech-Pfizer. Об этом сообщила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в рамках визита на завод Pfizer в бельгийском городе Пюрс.

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Источник: AP 2020

«Мы завершим подписание в ближайшие дни. Это обеспечит нам количество доз, необходимое для вакцинации и повышения иммунитета», — заявила госпожа фон дер Ляйен.

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Это крупнейший в мире заказ на вакцину от COVID-19, и уже третий, который ЕС подписывает с BioNTech-Pfizer. В рамках предыдущих двух контрактов ЕС получает 600 млн доз. Новый контракт обеспечит необходимое количество доз для вакцинации 450 млн европейских граждан в течение двух лет.

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила, что они смогут досрочно достичь ранее поставленной цели — вакцинировать 70% взрослых европейцев. Это может быть сделано уже к концу июля, в то время как раньше ставилась цель успеть к концу сентября.

К настоящему моменту в ЕС и в Европейской экономической зоне 24% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины. Полностью вакцинированы 9% населения.

Алена Миклашевская

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