Роспотребнадзор не ожидает роста заболеваемости COVID-19 в мае

«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», — сказал Горелов ТАСС.
По его словам, не важно, где проводить выходные, дома или на даче, так как заразиться коронавирусом можно в любом месте, где много людей.
«Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях. Поэтому лучше избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску», — пояснил он.
23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплачиваемые выходные с 4 по 7 мая. Решение принято для сокращения распространения коронавируса и «укрепления здоровья граждан».
Локдаун на эти дни вводить не планируется. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в целом можно говорить о выходе России на плато по заболеваемости COVID-19.