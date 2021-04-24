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09:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор не ожидает роста заболеваемости COVID-19 в мае

Нерабочие дни между майскими праздниками не спровоцируют рост заболеваемости коронавирусом, если россияне будут соблюдать санитарные правила, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. В этом году по указу президента майские праздники продлятся с 1 по 10 мая.

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Источник: РИА "Новости"

«Не спровоцирует, если мы все продолжим придерживаться санитарных правил», — сказал Горелов ТАСС.

По его словам, не важно, где проводить выходные, дома или на даче, так как заразиться коронавирусом можно в любом месте, где много людей.

«Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования все же ниже, чем в помещениях. Поэтому лучше избегать посещения многолюдных общественных мест, торговых центров, общественного транспорта. А если все же решили пригласить гостей или сами собрались в гости, не забывайте надеть маску», — пояснил он.

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплачиваемые выходные с 4 по 7 мая. Решение принято для сокращения распространения коронавируса и «укрепления здоровья граждан».

Локдаун на эти дни вводить не планируется. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в целом можно говорить о выходе России на плато по заболеваемости COVID-19.

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