12:46 (мск), источник: Российская газета
Кто может cэкономить на услугах ЖКХ или совсем за них не платить
До 15 мая 2021 года надо подать заявления всем, кому положены субсидии на оплату
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Автоматическое продление выплат, введенное
Поэтому каждая группа льготников ориентируется только на «свой» закон. Специально для «Российской газеты» адвокат Олег Сухов рассказал о всех полагающихся льготах, субсидиях и компенсациях.
Инвалиды могут рассчитывать на скидку в 50 процентов при оплате помещений и услуг по ЖКХ, а также взносов на капитальный ремонт. Об этом говорится в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в РФ» № 181-ФЗ от
Получают 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и ветераны Великой Отечественной Войны, боевых действий, инвалиды войны, ветераны труда, граждане, пережившие блокаду Ленинграда, члены семей умерших участников войны и боевых действий. Это предусмотрено Федеральным Законом № 5-ФЗ «О ветеранах».
Также компенсация в размере 50 процентов предоставляется ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, пострадавшим в результате иных радиационных катастроф.
Право на льготу по оплате ЖКХ имеют многодетные семьи. Они могут рассчитывать на скидку в 30 процентов, которая установлена Указом Президента РФ № 431 от
Регионы могут устанавливать и еще большие скидки.
Федеральный стандарт доли собственных расходов россиян, утвержденный Постановлением Правительства, указывает, что расходы семьи на оплату ЖКХ не могут превышать 22 процента.
Исходя из этого, Правительство РФ еще в 2005 году приняло Постановление № 761 о субсидиях на оплату жилья и услуг в сфере ЖКХ. Этот документ дает право на компенсации всем гражданам, независимо от вида жилого помещения и прав на него (наем или собственность).
Главным основанием для выплаты субсидий является тот факт, что семья платит более 22 процентов от своего дохода за ЖКУ и жилье. Единственное условие для предоставления субсидии — отсутствие задолженности по оплате коммунальных услуг. Или хотя бы наличие соглашения о погашении задолженности.
Еще один важный момент. С этого года людям не надо самим предоставлять квитанции и чеки об оплате услуг ЖКХ, а также справки, что у них нет задолженности. Эту информацию госорганы будут получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.
В список льготников входят также учителя и работники сферы образования, проживающие в селе и в поселках. Они получают 1200 рублей на отопление, освещение и оплату жилья. Такая же выплата предусмотрена медикам и фармацевтам, работающим в сельской местности.
Кроме них льготы по оплате коммунальных услуг имеют доноры, дети — сироты и другие категории россиян.
Герои России, Соцтруда, Герои Труда СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей, проживающие совместно с ними, вообще не платят за услуги ЖКХ. Государство освободило эту категорию от оплаты услуг независимо от вида жилищного фонда. Об этом говорится в Федеральном законе от 6 июня 2019 г. N 126-ФЗ.
Льготы и субсидии оформляются через МФЦ, портал Госуслуг или через отделение социальной защиты. При этом граждане, работающие в бюджетных организациях, могут оформить выплаты по месту работы.