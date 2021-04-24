Более 30 тысяч ветеранов в РФ и Прибалтике получат выплаты к 9 Мая

Отмечается, что 33,2 тыс. российских граждан, принимавших непосредственное участие в ВОВ и в настоящее время проживающих на территории РФ и Прибалтики, смогут получить эти выплаты в нынешнем году.
В ПФР пояснили, что выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Эти средства перечисляются в соответствии с указом президента России от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 апреля восстановил бесплатный проезд в поездах дальнего следования для ветеранов Великой Отечественной войны.
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать по железной дороге в любой момент времени без ограничения количества поездок.
Условие распространяется на поездки в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении, в частности поезда «Сапсан».
Плата за оформление проездных документов и сервисные услуги, в которые также входят постельные принадлежности и питание, взиматься не будет.