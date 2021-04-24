Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 апреляЗапуск "Хаббла", день рождения Жана-Поля Готье, обрушение здания в Саваре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
11Пожар на «Невской мануфактуре»
08:53 (мск), источник: Известия

Более 30 тысяч ветеранов в РФ и Прибалтике получат выплаты к 9 Мая

Ко Дню Победы более 33 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны получат ежегодные выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Источник: Известия

Отмечается, что 33,2 тыс. российских граждан, принимавших непосредственное участие в ВОВ и в настоящее время проживающих на территории РФ и Прибалтики, смогут получить эти выплаты в нынешнем году.

В ПФР пояснили, что выплаты ветераны получат одновременно с пенсией. Эти средства перечисляются в соответствии с указом президента России от 2019 года «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
Читайте также
«Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) с 23 апреля восстановил бесплатный проезд в поездах дальнего следования для ветеранов Великой Отечественной войны.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать по железной дороге в любой момент времени без ограничения количества поездок.

Условие распространяется на поездки в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении, в частности поезда «Сапсан».

Плата за оформление проездных документов и сервисные услуги, в которые также входят постельные принадлежности и питание, взиматься не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чтоб не маяться: почему россиянам дали 10 выходных подряд
Сезон шашлыков: как провести майские праздники без вреда для здоровья
В Белом доме оценили результаты санкций против России
В Киеве сочли невозможной встречу Зеленского с Путиным в Москве
На пропавшей в Индонезии субмарине закончился запас кислорода
Названа категория граждан с правом досрочного выхода на пенсию
«Бесконечные майские»: в соцсетях отреагировали на выходные
Временного поверенного России в США вызвали в Госдепартамент
В России введен запрет на поставки птицы из нескольких стран ЕС
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
США молниеносно отреагировали на слова Путина
Путин сказал, что таких россиян надо давить, как букашек
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 332
совершенно секретно ! 223
Послание Президента... 189
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 176
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Этот фильм-открытие должен увидеть каждый – и не повторить
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Дети
Данила Козловский прилетел к годовалой дочери в США (фото) Звездный отец наконец воссоединился с дочерью
Леди
Безрукова, Асмус, Зудина, Узерли: звезды на открытии ММКФ В Москве в 43-й раз стартовал международный киносмотр
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь