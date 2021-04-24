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10:06 (мск), источник: РБК

Почти четверть россиян взяли отпуск на объявленные в мае выходными дни

Уйти в отпуск в период с 4 по 7 мая запланировали 23% россиян, выяснил в ходе опроса сервис «Работа.ру».

Источник: РИА "Новости"

По утвержденному правительством рабочему календарю на 2021 год, эти дни считаются рабочими. Однако 23 апреля президент Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать их выходными.

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«И работодатели, и работники могут столкнуться с непониманием, как поступить в данной ситуации. Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты», — заявила персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

В опросе участвовали 5 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

При этом 35% опрошенных россиян рассказали, что хотят поехать на дачу, 24% запланировали путешествие в другой город, а 4% — в другую страну.

Еще 37% респондентов ответили, что проведут майский отпуск дома.

После того как стало известно о согласии президента на длинные выходные, на сайте РЖД произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов. В корпорации тогда предупредили, что в работе сайта могут наблюдаться временные перебои.

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В Минэкономики сообщили, что оценить влияние удлиненных майских праздников на темпы роста экономики можно будет позднее.

«Влияние этого фактора уточним на этапе формирования прогноза», — сообщили в ведомстве, пообещав подготовить оценку летом.

Дополнительные выходные дни с 4 по 7 мая помогут снизить заболеваемость COVID-19 лишь в том случае, если граждане продолжат соблюдать противовирусные ограничения, сообщили опрошенные РБК эксперты.

Изначально в стране выходными были объявлены 3 и 10 мая, поскольку 1 и 9 мая выпадали на понедельник. Теперь нерабочими также станут дни с 4 по 7 мая.

Путин вечером 23 апреля подписал указ, по которому 4, 5, 6, 7 мая объявляются выходными днями с сохранением заработной платы.

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