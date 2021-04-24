zemo lives in my head rent free pic.twitter.com/82xFHY3l8z— дес ? (@waystumpp) April 21, 2021
12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Суперзлодея из сериала «уличили» в любви к русской литературе
Внимательные зрители заметили интересную деталь.
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Фанаты сериала «Сокол и Зимний Солдат» обсуждают в соцсетях изысканные вкусы суперзлодея Гельмута Земо.
Персонаж комиксов Marvel, известный как гениальный инженер, неонацист и один из главных антагонистов Капитана Америки, в последней серии сериала оказался в тюрьме. Внимательные зрители рассмотрели на полке у заключенного томик Александра Пушкина в оригинале.
«А Земо Пушкина в оригинале читает. Лайк», — пишут пользователи соцсетей. «Я надеюсь, “Азбука” заплатила Marvel за рекламу», — шутят поклонники сериала.
Комментаторы отметили, что такие детали в фильмах и сериалах вдохновляют подростков читать классику.
Анна Лысенко