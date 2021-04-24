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15:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса

В Израиле впервые за 10 месяцев за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от Covid-19. В последний раз в стране не регистрировалось смертей от Covid-19 летом 2020 года — между первой и второй волнами эпидемии.

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Источник: REUTERS

По данным минздрава Израиля, в пятницу в стране было выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, а число смертей за все время пандемии осталось таким же, как в четверг — 6346.

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До этого в течение 10 дней число ежедневных летальных исходов не превышало пяти, а 22 апреля уменьшилось до одного. В последний раз израильские власти не фиксировали смертей от коронавируса 29 июня 2020 года.

Всего с начала пандемии в Израиле выявлены 837 870 случаев заражения. По этому показателю страна занимает 29-е место в мире — между Швецией (932 076 случаев) и Португалией (832 891 случай).

В настоящее время в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. В четверг число получивших две дозы вакцины в стране превысило 5 миллионов.

Число примененных доз вакцины на 100 человек

  • Израиль — 120
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 101
  • Чили — 72
  • Бахрейн — 68
  • Великобритания — 67
  • США — 65
  • Венгрия — 52
  • Катар — 47
  • Сербия — 47
  • Уругвай — 44
  • Евросоюз — 28
  • Китай — 15
  • Россия — 12

Источник: Our World in Data, данные на 23 апреля

Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, две дозы вакцины получили уже более 53% населения страны, насчитывающего около 9 млн человек.

«Это огромное достижение для системы здравоохранения и граждан Израиля. Вместе мы искореним коронавирус», — написал в пятницу в «Твиттере» министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

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На прошлой неделе профессор Эяль Лешем, возглавляющий крупнейший в Израиле медицинский центр Шиба, заявил, что страна близка к достижению коллективного иммунитета.

Коллективный иммунитет формируется, когда значительная доля популяции становится иммунной, т.е. привитой или переболевшей. При коллективном иммунитете прерывается передача инфекции и снижается уровень носительства возбудителя.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для достижения коллективного иммунитета должно быть привито не менее 65−70% населения страны.

По мнению профессора Лешема, коллективный иммунитет может быть единственным объяснением спада заражений Covid-19 в Израиле, продолжающегося на фоне снятия ограничительных мер. «Несмотря на возвращение к практически нормальному образу жизни, мы наблюдаем постоянный спад заражений. Это говорит нам о том, что даже если человек инфицирован, большинство людей, которых он встречает, не заражаются от него», — заявил Лешем.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года. А в начале февраля власти начали смягчать ограничительные меры. В частности, 7 февраля жителям было разрешено отдаляться от дома на расстояние более километра.

В Израиле применяются двухфазные вакцины, разработанные Pfizer и BioNTech. Как заявило в феврале министерство здравоохранения Израиля, исследования показали, что среди людей, получивших обе дозы вакцины Pfizer, риск заболевания коронавирусом снизился на 95,8%.

Источник: GETTY IMAGES

Страна готовится начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, как только использование вакцин для этой возрастной категории одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В то время как Израиль ускорил свою программу вакцинации, палестинские территории оказались среди отстающих. Только в марте палестинцы получили первую партию из примерно 60 тыс. доз вакцины в рамках международной программы обмена вакцинами Covax.

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