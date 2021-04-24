В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса
В Израиле впервые за 10 месяцев за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода от Covid-19. В последний раз в стране не регистрировалось смертей от Covid-19 летом 2020 года — между первой и второй волнами эпидемии.
До этого в течение 10 дней число ежедневных летальных исходов не превышало пяти, а 22 апреля уменьшилось до одного. В последний раз израильские власти не фиксировали смертей от коронавируса 29 июня 2020 года.
Всего с начала пандемии в Израиле выявлены 837 870 случаев заражения. По этому показателю страна занимает 29-е место в мире — между Швецией (932 076 случаев) и Португалией (832 891 случай).
В настоящее время в Израиле самый высокий уровень вакцинации в мире. В четверг число получивших две дозы вакцины в стране превысило 5 миллионов.
Число примененных доз вакцины на 100 человек
Израиль — 120
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 101
Чили — 72
Бахрейн — 68
Великобритания — 67
США — 65
Венгрия — 52
Катар — 47
Сербия — 47
Уругвай — 44
Евросоюз — 28
Китай — 15
Россия — 12
Источник: Our World in Data, данные на 23 апреля
Согласно данным министерства здравоохранения Израиля, две дозы вакцины получили уже более 53% населения страны, насчитывающего около 9 млн человек.
«Это огромное достижение для системы здравоохранения и граждан Израиля. Вместе мы искореним коронавирус», — написал в пятницу в «Твиттере» министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.
На прошлой неделе профессор Эяль Лешем, возглавляющий крупнейший в Израиле медицинский центр Шиба, заявил, что страна близка к достижению коллективного иммунитета.
Коллективный иммунитет формируется, когда значительная доля популяции становится иммунной, т.е. привитой или переболевшей. При коллективном иммунитете прерывается передача инфекции и снижается уровень носительства возбудителя.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для достижения коллективного иммунитета должно быть привито не менее 65−70% населения страны.
По мнению профессора Лешема, коллективный иммунитет может быть единственным объяснением спада заражений Covid-19 в Израиле, продолжающегося на фоне снятия ограничительных мер. «Несмотря на возвращение к практически нормальному образу жизни, мы наблюдаем постоянный спад заражений. Это говорит нам о том, что даже если человек инфицирован, большинство людей, которых он встречает, не заражаются от него», — заявил Лешем.
Массовая вакцинация населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года. А в начале февраля власти начали смягчать ограничительные меры. В частности, 7 февраля жителям было разрешено отдаляться от дома на расстояние более километра.
В Израиле применяются двухфазные вакцины, разработанные Pfizer и BioNTech. Как заявило в феврале министерство здравоохранения Израиля, исследования показали, что среди людей, получивших обе дозы вакцины Pfizer, риск заболевания коронавирусом снизился на 95,8%.
Страна готовится начать вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, как только использование вакцин для этой возрастной категории одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В то время как Израиль ускорил свою программу вакцинации, палестинские территории оказались среди отстающих. Только в марте палестинцы получили первую партию из примерно 60 тыс. доз вакцины в рамках международной программы обмена вакцинами Covax.
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