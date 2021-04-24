18:25 (мск), источник: ТАСС
Авиакомпания «Сибирь» открыла регулярные рейсы из Новосибирска в Калининград
С апреля авиакомпания будет выполнять по этому направлению один рейс в неделю.
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Авиакомпания «Сибирь (S7 Аirlines) приступила к выполнению прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Калининград и обратно. Первый рейс в субботу доставил в Калининград из Новосибирска 153 пассажиров и перевез в обратном направлении 110 человек.
С апреля авиакомпания будет выполнять по этому направлению один рейс в неделю по субботам. С июня и до конца октября частота рейсов увеличится до двух в неделю — по средам и субботам.
«Первый рейс выполнен самолетом Airbus A320 в компоновке 164 места. Он доставил в Калининград из Новосибирска 153 пассажира, в обратном направлении вылетели 110 человек. Загрузка превысила 90%», — сообщила ТАСС представитель калининградского аэропорта Храброво Наталья Грицун. «Для аэропорта Храброво это новое направление», — уточнила она.
В правительстве Калининградской области отмечают, что за 2,5 года региональная маршрутная сеть увеличена в 6,5 раз и область заинтересована в ее развитии.
Аэропорт Храброво расположен в 20 км от центра Калининграда. Связан регулярными рейсами с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Пермью, Псковом, Архангельском,