20:51 (мск), источник: РБК
Минэкономразвития ухудшило прогноз по убыли населения России
Население России к 2024 году сократиться на 1,8 млн человек. С таким прогнозом выступило Министерство экономического развития.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В предыдущем прогнозе в сентябре 2020 года Минэкономразвития прогнозировало, что численность населения в среднем за 2020 год составит 146,7 млн человек (по факту составила 146,5 млн).
Теперь Минэкономразвития прогнозирует резкое сокращение численности населения России: до 145,9 млн в 2021 году (на 0,6 млн меньше, чем в прежнем прогнозе), 145 млн в 2023 году (-1,3 млн к предыдущему прогнозу) и до 144,7 млн в среднем за 2024 год (прежний прогноз заканчивался на 2023-м).
При этом в документе Минэкономразвития указывает, что эти проекции учитывают государственные меры по повышению рождаемости.
Частично ухудшение прогноза связано с последствиями пандемии коронавируса: смертность в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тыс. человек. Естественная убыль населения составила в 2020 году 688,7 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в начале 2020 года прогнозировал Росстат (-355,7 тыс.).
Вклады миграции и естественного движения населения в прогнозируемое изменение численности населения в документе Минэкономразвития не представлены.
РБК направил запрос в Минэкономразвития.
«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности населения за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста», — отмечалось в мартовском проекте Единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года (есть у РБК).
В нем прогнозировалось, что общая численность населения сократится на 2,17 млн с конца 2020-го по конец 2024 года.
В начале этого года Росстат опубликовал предварительную оценку по численности постоянного населения России. По данным ведомства, по состоянию на 1 января она составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек). Этот показатель стал рекордным за 15 лет. Столь ощутимое сокращение населения произошло на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Одновременно с ростом смертности в России сократилась и рождаемость: за январь—ноябрь число родившихся снизилось на 4,4% в годовом выражении. За 11 месяцев прошлого года в стране родились 1,306 млн человек, тогда как в сопоставимом периоде 2019 года — 1,365 млн человек.