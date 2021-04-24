Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
18«Поехали!»
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
20:51 (мск), источник: РБК

Минэкономразвития ухудшило прогноз по убыли населения России

Население России к 2024 году сократиться на 1,8 млн человек. С таким прогнозом выступило Министерство экономического развития.

Источник: РИА "Новости"

В предыдущем прогнозе в сентябре 2020 года Минэкономразвития прогнозировало, что численность населения в среднем за 2020 год составит 146,7 млн человек (по факту составила 146,5 млн).

Теперь Минэкономразвития прогнозирует резкое сокращение численности населения России: до 145,9 млн в 2021 году (на 0,6 млн меньше, чем в прежнем прогнозе), 145 млн в 2023 году (-1,3 млн к предыдущему прогнозу) и до 144,7 млн в среднем за 2024 год (прежний прогноз заканчивался на 2023-м).

В итоге, согласно новому прогнозу, население России сократится на 1,7 млн человек (-1,2%) к 2024 году по сравнению с 2020 годом.

При этом в документе Минэкономразвития указывает, что эти проекции учитывают государственные меры по повышению рождаемости.

Читайте также
Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года

Частично ухудшение прогноза связано с последствиями пандемии коронавируса: смертность в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тыс. человек. Естественная убыль населения составила в 2020 году 688,7 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в начале 2020 года прогнозировал Росстат (-355,7 тыс.).

Вклады миграции и естественного движения населения в прогнозируемое изменение численности населения в документе Минэкономразвития не представлены.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

«В силу объективных демографических трендов в ближайшие несколько лет население Российской Федерации будет сокращаться. Необходимо переломить эту тенденцию и обеспечить к 2030 году рост численности населения за счет стабилизации рождаемости, снижения смертности и обеспечения качественного миграционного прироста», — отмечалось в мартовском проекте Единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года (есть у РБК).

В нем прогнозировалось, что общая численность населения сократится на 2,17 млн с конца 2020-го по конец 2024 года.

Читайте также
В России лидером по росту доходов стали ритуальные услуги

В начале этого года Росстат опубликовал предварительную оценку по численности постоянного населения России. По данным ведомства, по состоянию на 1 января она составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек). Этот показатель стал рекордным за 15 лет. Столь ощутимое сокращение населения произошло на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Одновременно с ростом смертности в России сократилась и рождаемость: за январь—ноябрь число родившихся снизилось на 4,4% в годовом выражении. За 11 месяцев прошлого года в стране родились 1,306 млн человек, тогда как в сопоставимом периоде 2019 года — 1,365 млн человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин согласился объявить выходные с 1 по 10 мая
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
МИД Словакии объяснил причину высылки российских дипломатов
Байден объявил о признании геноцида армян
Россиян предупредили о повышении ставок по кредитам
В России назвали предел роста тарифов на услуги ЖКХ
СКР сообщил об отравлении детей хлором в Пензенской области
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Gnezdo.ru
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Подборка советов, как привлечь деньги
Hi-Tech
Вы не поверите глазам. Показываем лучшие примеры обмана зрения Кадры сносят крышу
Горячие темы на Авто
Не по человечески . 332
совершенно секретно ! 257
День Рождения В. И. Ульянова(Ленина) 223
Послание Президента... 196
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 90 роскошных фото В 2021 году вручение «Оскаров» пройдет в 93-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2020 годов.
Товары для дома
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Как успешно подготовиться к дачному сезону
Дети
Как получить «путинскую» выплату в 10 тысяч на школьников Ее начислят в середине августа
Леди
71-летняя Надежда Бабкина украсила обложку журнала Певица приняла участие в стильной фотосессии
Дом
Как спасти вещи от катышков (фото)
В моду вернулся бохо-шик: оформляем неповторимый интерьер
Как выглядит квартира, от которой в восторге все гости
9 удобных мелочей, которые надо предусмотреть в санузле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь