Эксперт рассказала, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

Мало кто теперь готов тратить столько выходных дней на очередной отпуск, когда можно просто использовать эти дни, как выходные, а взять отпуск в рабочие дни. Что можно сделать в этой ситуации?
«Можно по согласованию с работодателем сделать отзыв из отпуска. Либо можно перенести отпуск на другой срок по согласованию с работодателем», — рассказала «Российской газете» Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала».
Нерабочие дни — это не праздничные. У них особенный статус. Годом ранее Минтруд и Роструд разъясняли, что нерабочие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной.
И если начало отпуска выпадает на нерабочие дни, само по себе это не является основанием для его переноса.
Самое разумное — попробовать договориться со своим начальником и по взаимному согласию работодателя и работника перенести отпуск.