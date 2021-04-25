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10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Владивостоке чайка прокатилась на шее у другой чайки

Ролик стал вирусным в соцсетях.

Жители Владивостока заметили на набережной Спортивной гавани забавную картину: одна чайка уселась на спину другой и покаталась, словно на такси.

Чайка-таксист какое-то время терпела пассажирку, но затем все же сбросила незваную попутчицу.

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«Доминируй, властвуй, улетай…» — шутят комментаторы в соцсетях.

«Репетиция к дню Победы». «Карточный долг — святое».

«Это Владивосток, детка! Тут даже чайки особенные», — добавляют подписчики.

Анна Лысенко

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