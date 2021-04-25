10:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Владивостоке чайка прокатилась на шее у другой чайки
Ролик стал вирусным в соцсетях.
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Жители Владивостока заметили на набережной Спортивной гавани забавную картину: одна чайка уселась на спину другой и покаталась, словно на такси.
«Доминируй, властвуй, улетай…» — шутят комментаторы в соцсетях.
«Репетиция к дню Победы». «Карточный долг — святое».
«Это Владивосток, детка! Тут даже чайки особенные», — добавляют подписчики.
Анна Лысенко