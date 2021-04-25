14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под швейцарским озером обнаружили затерянное поселение
Ему 3 тысячи лет.
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Подводные археологи обнаружили под Фирвальдштетским озером в Швейцарии поселение бронзового века.
Вода в окруженном горами озере очень прозрачная, но до сих пор никто не догадывался, что на дне может находиться
Однако в конце прошлого года местные власти начали дноуглубительные работы в рамках подготовки к строительству трубопровода. В марте археологи достали со дна озера многочисленные деревянные сваи и керамические черепки.
Сваи использовались для строительства домов. Очевидно, в этом месте в древности существовало поселение. Радиоуглеродное датирование помогло установить возраст находок — им около 3 тысяч лет. Это самое древнее поселение из известных в кантоне Люцерн.
В древности поселение располагалось на берегу озера, но в ХХ веке уровень воды поднялся примерно на 5 метров, затопив внушительную территорию.
Анна Лысенко