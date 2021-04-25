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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под швейцарским озером обнаружили затерянное поселение

Ему 3 тысячи лет.

Источник: Kanton Luzern

Подводные археологи обнаружили под Фирвальдштетским озером в Швейцарии поселение бронзового века.

Вода в окруженном горами озере очень прозрачная, но до сих пор никто не догадывался, что на дне может находиться что-то настолько масштабное, сообщает Heritage Daily. Дело в том, что на дне Фирвальдштетского озера находится очень толстый слой ила. Озеро является проточным, через него протекает река Ройс, которая приносит много мусора и отложений.

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Однако в конце прошлого года местные власти начали дноуглубительные работы в рамках подготовки к строительству трубопровода. В марте археологи достали со дна озера многочисленные деревянные сваи и керамические черепки.

Источник: Kanton Luzern

Сваи использовались для строительства домов. Очевидно, в этом месте в древности существовало поселение. Радиоуглеродное датирование помогло установить возраст находок — им около 3 тысяч лет. Это самое древнее поселение из известных в кантоне Люцерн.

Источник: Kanton Luzern

В древности поселение располагалось на берегу озера, но в ХХ веке уровень воды поднялся примерно на 5 метров, затопив внушительную территорию.

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Анна Лысенко

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