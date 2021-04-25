Минтруд объяснил прогноз по сокращению численности россиян

«Рождаемость определяется долгосрочными демографическими трендами — уже сложившимися в России демографическими волнами. Сейчас в активный детородный возраст вступают молодые женщины, рожденные в 90-х — в период самого существенного демографического спада, соответственно, число потенциальных матерей снижается», — объяснили в министерстве.
Предпринятые государством меры уже способствуют улучшению демографической ситуации, считают в Минтруде. Они влияют в первую очередь на средний коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину): благодаря поддержке государства семьи чаще принимают положительное решение о рождении первого или последующего ребенка, говорится в комментарии ведомства.
«Несмотря на снижение численности молодежи вследствие демографической волны 90-х, в прошлом году темпы снижения рождаемости по итогам года сократились с 7,5 до 3,3%», — указали в Минтруде.
Меры стимулирования рождаемости
По данным Росстата, в 2020 году число родившихся снизилось на 3,3% (или 48,7 тыс. человек) — до 1,436 млн человек. Коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5 ребенка на одну женщину против 1,78 в 2015 году.
В Минтруде считают, что ранее принятые меры (например, программа материнского капитала, ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода) и меры поддержки, объявленные в недавнем послании президента Владимира Путина (например, ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности), помогут обеспечить «дальнейшее замедление темпов снижения рождаемости с последующим переходом к росту рождаемости».
Однако этот прирост — за пределами срока прогноза, констатируют в министерстве.
Госпрограмма «Социальная поддержка граждан» предусматривает стабилизацию общего коэффициента рождаемости на уровне 9,9 родившегося на 1 тыс. человек населения в 2024—2030 годах.
Меньше мигрантов
Рассматривая прогноз по численности населения, обнародованный Минэкономразвития, необходимо учитывать, что наряду с рождаемостью и смертностью на него также влияет миграционный фактор, добавляют в Минтруде.
«Второй год, с учетом ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, миграционный приток существенно меньше прогнозируемого ранее», — пояснили в ведомстве.
В 2020 году миграционный прирост российского населения составил 106,5 тыс. человек — в 2,7 раза ниже, чем в 2019 году, следует из данных Росстата. Перед пандемией Росстат прогнозировал (в базовом варианте демографического прогноза), что миграционный прирост в 2021—2030 годах будет ежегодно составлять 253−262 тыс. человек. Теперь Росстат ожидает, что чистый приток международных мигрантов составит 228−240 тыс. человек в 2022—2025 годах, сообщил РБК представитель службы.
Последствия пандемии
24 апреля Минэкономразвития опубликовало сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития России до 2024 года. Ведомство исходит из того, что общая численность населения России сократится на 1,74 млн человек к 2024 году (до 144,7 млн) по сравнению с 2020-м. Обновленная версия прогноза строится на предварительных демографических проекциях Росстата, подготовленных в конце 2020 года и учитывающих последствия первой и частично второй волн пандемии COVID-19, сообщил РБК представитель Росстата.
Общая смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тыс. человек, или 18%, сообщал Росстат ранее. Естественная убыль населения составила 688,7 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в начале 2020 года прогнозировал Росстат (минус 355,7 тыс.).
Согласно предварительному анализу Росстата, к началу 2025 года население страны составит 144,6 млн человек — на 1,6 млн меньше, чем в начале 2021 года. В 2022—2025 годах естественная убыль населения будет составлять 473−679 тыс. человек в год, следует из цифр, которые сообщили РБК в Росстате.
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