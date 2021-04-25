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18:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство проведет полный анализ всех учебников истории. Так он отреагировал на критику президента Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал он в эфире «России-1» (цитата по «Интерфаксу»).

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Путин в рамках послания Федеральному собранию назвал «удивительным» то, что в некоторых учебниках нет информации о Сталинградской битве.

«До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о “втором фронте”, только про Сталинградскую битву ничего не сказано», — сказал Путин.

Напомним, ранее Минпросвещения одобрило школьный учебник по истории под редакцией Владимира Мединского. После послания помощник президента сообщил, что был разработан историко-культурный стандарт и новые издания будут обязательно содержать «все что нужно, про Сталинградскую битву».

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