Минпросвещения проверит все учебники после критики Путина

«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — сказал он в эфире «России-1» (цитата по «Интерфаксу»).
Путин в рамках послания Федеральному собранию назвал «удивительным» то, что в некоторых учебниках нет информации о Сталинградской битве.
«До сих пор еще, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Просто удивительно! Все что угодно там написано, и о “втором фронте”, только про Сталинградскую битву ничего не сказано», — сказал Путин.
Напомним, ранее Минпросвещения одобрило школьный учебник по истории под редакцией Владимира Мединского. После послания помощник президента сообщил, что был разработан историко-культурный стандарт и новые издания будут обязательно содержать «все что нужно, про Сталинградскую битву».