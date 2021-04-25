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19:51 (мск), источник: BBC News Русская служба

40 дней в пещере без часов и электричества. Во Франции изучили последствия изоляции

Группа французских добровольцев провела 40 дней в пещере без электричества, часов и солнечного света. В субботу участники эксперимента, призванного изучить влияние изоляции на человека, вышли на поверхность.

Источник: GETTY IMAGES

15 добровольцев, восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет, жили в пещере Ломбрив на юго-западе Франции. Они спали в палатках и должны были самостоятельно добывать электроэнергию при помощи велосипедного генератора. Контакта с внешним миром они не поддерживали.

Участники также пользовались водой из колодца, расположенного на глубине 45 метров. В пещере была постоянная температура 12 градусов Цельсия и влажность около 95%.

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Эксперимент под названием Deep Time (что можно перевести как «глубинное время») завершился после того, как организаторы спустились в пещеру и сообщили участникам, что они могут выйти наверх.

Добровольцы поднялись на поверхность в темных очках, чтобы их глаза могли привыкнуть к яркому солнечному свету после нескольких недель в полумраке. На поверхности их с аплодисментами встретили ученые.

Французско-швейцарский ученый Кристиан Клот — директор проекта и один из тех, кто провел 40 дней под землей, — сообщил, что время в пещере текло медленнее, чем обычно. «А вот и мы! — цитирует его агентство АP. — Для нас это большая неожиданность. Нам казалось, что мы опустились в пещеру 30 дней назад».

Еще один участник эксперимента оценил время пребывания под землей в 23 дня.

Только «биологические часы»

Поскольку часов у них не было, участники эксперимента подсчитывали дни, проведенные под землей, оценивая число циклов сна-бодрствования.

Источник: GETTY IMAGES

Одна из участниц, 33-летняя Марина Лансон, призналась, что эксперимент «поставил ее жизнь на паузу». Она сказала, что не планирует проверять телефон еще несколько дней, чтобы возвращение в реальную жизнь «не было слишком жестким».

Во время эксперимента его участники должны были самостоятельно организовывать свою жизнь. Вместо часов добровольцы полагались на собственные «биологические часы», чтобы структурировать дни и соотношение сна и бодрствования.

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«Было очень интересно наблюдать за тем, как эта группа синхронизировалась», — сказал Клот.

Он объяснил, что особенно трудным было вместе работать над различными проектами без каких-либо временных ориентиров.

Йохан Франсуа, учитель математики и инструктор по парусному спорту, во время эксперимента бегал по кругу на дистанцию 10 километров, чтобы сохранять хорошую физическую форму. Он признался, что иногда он испытывал «непреодолимое желание» выйти из пещеры.

При отсутствии важных дел главной задачей для него было «наслаждаться текущим моментом — и даже не думать о том, что произойдет через один или два часа», — говорит Франсуа.

Добровольный локдаун

Авторы эксперимента, надеются, что он поможет узнать больше о том, как люди адаптируются к экстремальным условиям. До того, как участники спустились в пещеру, ученые получили данные об активности их головного мозга и когнитивных функциях. Теперь им предстоит выяснить, изменились ли эти показатели после 40 дней под землей.

Источник: GETTY IMAGES

Как сообщает Guardian, при помощи лабораторий во Франции и Швейцарии ученые следили за физическим состоянием участников эксперимента, их поведением и социальным взаимодействием. Для этого использовались сенсоры, в том числе крошечная капсула, которую добровольцы должны были глотать, как таблетку — она измеряла температуру тела и отправляла данные на поверхность.

Эти исследования приобретают особое значение во время пандемии коронавируса, когда из-за локдаунов миллионы людей по всему миру попали в изоляцию.

«Наше будущее как населения этой планеты будет меняться, — считает Кристиан Клот. — Мы просто обязаны узнать больше о том, насколько наш мозг способен находить новые решения — какой бы ни была ситуация».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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