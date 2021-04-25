РФПИ: «Спутник V» стал самой безопасной и эффективной вакциной в Венгрии

На 100 тыс. привитых российской вакциной в Венгрии зарегистрировано 95 заражений и одна смерть.
«“Спутник V” имеет лучшую безопасность (в 7−32 раза меньше случаев смерти) и эффективность (в 2−7 раз меньше случаев заражения COVID-19) на 100 тыс. вакцинированных», — говорится в сообщении «Спутника V».
Самое большое число умерших у привитых Pfizer-BioNTech — 32. Заразились 555 человек на 100 тыс.
Больше всего заболевших у привитых AstraZeneca — 700, умерли семь вакцинированных.
«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Вакцина одобрена к применению в 61 стране. Венгрия первой в ЕС одобрила применение российского препарата. Еврокомиссия сообщала, что если EMA одобрит «Спутник V», то вакцина будет доступна в Европе не раньше конца 2021 года.