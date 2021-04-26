11:39 (мск), источник: BBC News Русская служба
Умерших от ковида в Индии сжигают на улицах
В Индии почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек.
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Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице
Общее число зараженных коронавирусом составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.
«Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию», — сказал
Великобритания в воскресенье направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания.
Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.
США, которые занимают первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для
Энтони Фаучи, старший медицинский советник президента США Джо Байдена, добавил, что США также отправят в Индию дозы вакцины и будут помогать нарастить ее производство на месте.
«В Индии и других странах с уровнем дохода ниже среднемирового наблюдается ужасная ситуация, и мы можем сделать больше, чтобы помочь людям», — сказал Фаучи.