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11:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умерших от ковида в Индии сжигают на улицах

В Индии почти 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день, каждые четыре минуты в столице страны Дели умирает один человек. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страна находится в эпицентре коронавирусного шторма.

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Трупы умерших от коронавируса людей сжигают прямо на улице из-за нехватки мест, а во многих больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов.

Общее число зараженных коронавирусом составило почти 20 миллионов человек, по этому показателю Индия занимает второе место после США.

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«Мы были уверены в победе после успешной борьбы с первой волной, но эта буря потрясла нацию», — сказал премьер-министр Индии в радиообращении к народу.

Великобритания в воскресенье направила в Индию 495 кислородных концентраторов, 120 неинвазивных аппаратов и 20 ручных аппаратов искусственного дыхания.

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Лондон сделает все возможное, чтобы помочь стране.

Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.

США, которые занимают первое место по числу заболевших в мире, начнут поставлять в Индию наборы для экспресс-диагностики коронавируса, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Энтони Фаучи, старший медицинский советник президента США Джо Байдена, добавил, что США также отправят в Индию дозы вакцины и будут помогать нарастить ее производство на месте.

«В Индии и других странах с уровнем дохода ниже среднемирового наблюдается ужасная ситуация, и мы можем сделать больше, чтобы помочь людям», — сказал Фаучи.

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